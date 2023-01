WhatsApp: ¿cómo saber quién te agregó en su lista de contactos y qué nombre te pusieron?

Desde su lanzamiento, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizada en Perú y otros países del mundo. Pese a ser tan popular, la mayoría de usuarios desconoce de todos los trucos que oculta esta plataforma que pertenece a Meta. Una de las opciones secretas más útiles, que está disponible en Android e iOS, permite saber quién te agregó en su lista de contactos y qué nombre te pusieron. ¿Te gustaría saberlo? Aquí te vamos a enseñar.

Para utilizar este truco de WhatsApp no será necesario que descargues aplicaciones desarrolladas por terceros en tu teléfono inteligente, esto debido a se trata de una función nativa, es decir, fue añadida por la misma compañía de Mark Zuckerberg. Estamos hablando de una opción llamada Nueva Difusión que permite enviar un mismo mensaje a varios contactos sin formar un grupo.

¿Cómo saber quién te agregó en su lista de contactos de WhatsApp?

Revisa la agenda de tu smartphone y verifica que hayas añadido el número de esa persona

Ingresa a WhatsApp y oprime el ícono de tres puntos que está en la esquina superior derecha.

Escoge la opción Nueva Difusión y verás que saldrán tus contactos de WhatsApp.

y verás que saldrán tus contactos de WhatsApp. Tienes que elegir dos de ellos. Uno debe ser tu mejor amigo (que sabes que te tiene agregado) y el otro tiene que ser la otra persona.

. Uno debe ser tu mejor amigo (que sabes que te tiene agregado) y el otro tiene que ser la otra persona. Aparecerá un chat llamado Nueva Difusión. Escribe cualquier mensaje y mándalo.

Eso sería todo. Ahora, solo tendrás que esperar unos cuantos minutos (entre media hora o una hora) y luego pulsar el mensaje que enviaste por unos segundos. En la parte superior de la pantalla, aparecerá el botón ‘Info’, tienes que oprimirlo.

Si la otra persona aparece, entonces eso quiere decir que te tiene agregada, si no sale, entonces no le llegó el mensaje porque no te tiene entre sus contactos.

¿Cómo saber qué nombre te pusieron en WhatsApp?

Para saber qué con qué nombre (o apodo) te grabaron en WhatsApp vas a tener que pedirle a tu contacto que te envíe tu número telefónico; sin embargo, no deberá escribirlo por mensaje de texto, sino que deberá compartirlo a través de la aplicación. Este método funciona en todos los teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone.

Para compartir un contacto en WhatsApp, la persona deberá ingresar a tu perfil, pulsar el ícono de tres puntos (esquina superior derecha) y elegir la opción Compartir. Finalmente, debe seleccionarte y te llegará la tarjeta de contacto que muestra tu número telefónico y el nombre que usaron para grabarte.

Adicionalmente, existe una aplicación llamada Getcontact (disponible en Android e iOS) que, luego de otorgarle varios permisos), te muestra una lista de nombres que han usado para grabar tu número telefónico. El problema con este software es que no te revela quién ha sido la persona que te guardó de esa manera, por lo que te quedarás con esa duda.