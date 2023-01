¿Qué son los botones de navegación de tu teléfono y por qué tienes que desactivarlos?

Desde hace varios años, Samsung, Motorola, Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo, entre otras marcas de teléfonos inteligentes, incluyen 3 botones de navegación táctiles en la parte baja de la pantalla. Aunque esta característica sigue presente en la mayoría de smartphone modernos, poco a poco está desapareciendo. ¿A qué se debe esto?

Si tienes un celular Android, seguro habrás utilizado estos 3 botones que sirven para llevarte al menú principal, retroceder y ver todas las apps que tienes abiertas. Aunque son bastante útiles, muchos fabricantes están ocultándolos para que los usuarios prefieran utilizar la navegación por gestos, como tienen los iPhone.

Gracias a la navegación por gestos, los usuarios de Android ya no verán los 3 botones en la parte baja de su pantalla, lo que les permitirá visualizar mejor el contenido multimedia. En caso quieran ver sus apps abiertas, retroceder o ir al menú principal, solo tendrán que deslizar su dedo hacia la izquierda, al centro, etc.

¿Por qué es mejor utilizar la navegación por gestos?

Los teléfonos inteligentes, sobre todo los que poseen pantallas OLED u AMOLED, suelen verse afectados por un problema que también sufren los Smart TV. Estamos hablando del efecto burn-in, conocido también como las manchas ‘fantasma’ que se producen porque el usuario dejó una imagen estática de forma prolongada.

Estas manchas, que no desaparecen aunque cambies de canal, no tienen solución; por ese motivo, los expertos recomiendan no dejar en pausa una película por mucho tiempo. Lo mismo ocurre en tu celular: tener esos botones en la parte baja de la pantalla provocará que terminen formándose estas desagradables manchas.

Afortunadamente, la mayoría de teléfonos que utiliza Android 10 tiene la opción de ocultarlos y reemplazarlos con la “navegación por gestos”. Activar esta función es bastante sencillo, solo debes seguir los siguientes pasos:

¿Cómo activar los botones de navegación?

Ingresa a los ajustes o configuración de tu smartphone.

Pulsa la opción Pantalla o Sistemas y actualizaciones.

Elige Navegación de sistema y tu Android te dará a elegir entre seguir usando los botones o activar los gestos.

¿Cómo funcionan los gestos de navegación?