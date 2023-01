¿Cuando grabas la pantalla de tu teléfono el video no tiene sonido? Aquí la solución

Hasta hace algunos años, para grabar la pantalla de tu smartphone necesitabas descargar una app desarrolllada por terceros; sin embargo, eso cambio con la llegada de Android 10 en 2019. Desde aquel entonces, esta función viene de forma nativa en los teléfonos de Samsung, Xiaomi, Motorola, entre otras marcas famosas. El problema es que, en muchas ocasiones, el video que obtienes no tiene sonido. ¿A qué se debe?

Las razones de este problema pueden ser diversas. La más común es que la aplicación grabadora de pantalla está configurada para capturar sin sonido. Aquí hay dos opciones. Por un lado, la marca de tu celular puede haber bloqueado esta característica, es decir, no podrás hacer nada al respecto. Si tienes suerte, puede darse el caso de que si permitan ingresar a los ajustes para realizar cambios que incorporen el audio.

Otra razón del porqué lo que grabas no tiene sonido es que intentas capturar los videos de plataformas que protegen sus derechos de autor. Por ejemplo, si intentas usar la grabadora de pantalla en Netflix, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime Video, entre otras plataformas, no vas a poder. Lo único que obtendrás es un video negro sin nada de audio.

¿Cómo cambiar la configuración de tu grabadora de pantalla?

Ten en cuenta que esta opción solo está disponible en algunos teléfonos Android, así que dependerá de la marca de tu smartphone si podrás hacer capturas de pantalla de forma nativa y con sonido.

Ingresa a la configuración de tu Android y escribe Grabadora de pantalla

Entra a los ajustes de la aplicación y busca la opción Fuente de Sonido

Tu teléfono mostrará tres opciones: Silencio, Micrófono y Sonidos del sistema .

Si deseas grabar el sonido del celular, elige la tercera opción. En caso desees que grabe tu voz, tienes que seleccionar la segunda.

¿Qué hacer si tu teléfono no permite grabar la pantalla con sonido?

En estos casos, la única solución para grabar la pantalla de tu smartphone con sonido es descargando una aplicación externa a través de Play Store. En la actualidad, existen muchos softwares que pueden hacer esta tarea; sin embargo, los más recomendable son AZ Screen Recorder y XRecorder, ambos los puedes usar de forma gratuita.