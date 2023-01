¿Qué significa el modo avión en mi teléfono móvil y para qué sirve?

Si tienes un smartphone, sea Samsung, Xiaomi u otra marca; seguro has notado que entre los ajustes del teléfono móvil en la parte superior de la pantalla se encuentra el modo avión. Sin embargo, muchos usuarios desconocen la utilidad de esta función y cuándo es el momento correcto para activarlo en el celular. Si quieres saber qué significa y para qué sirve en los siguientes párrafos te lo contaremos.

¿Qué es el modo avión de mi teléfono?

El modo avión es un tipo de ajuste que una vez que se activa en el teléfono móvil hace que se desconecten todas las conexiones inalámbricas del dispositivo. Es decir, no podrás realizar llamadas, enviar mensajes, acceder a las redes sociales, navegar por internet, ni usar el GPS y tampoco el NFC.

Según el portal especializado ProAndroid, el nombre ‘modo avión’ viene de las prohibiciones que hubo hace años que impedían la utilización del dispositivo durante los vuelos, por lo que los fabricantes de móviles diseñaron esta alternativa.

El 'modo avión' está disponible en todos los teléfonos, sean Android o iPhone. Foto: Andro4all

¿Dónde está el modo avión en el teléfono?

El modo avión está presente en todos los teléfonos sin importar si es un móvil Android o un iPhone. Esta opción está ubicada en el panel de ajustes rápidos al que podemos acceder de manera sencilla y rápida. Para activarlo, sigue estos pasos:

Dependiendo de la marca de tu móvil dirígete a la parte superior de la pantalla de tu móvil y desliza hacia abajo o al lado derecho.

Luego, aparecerá el panel de ajustes rápidos en donde normalmente están Bluetooth, WiFi y No molestar, sino se encuentra el Modo avión, desliza nuevamente hacia abajo para ver todos los ajustes.

Dirígete al icono de avión y pulsa sobre él.

Listo, ya tienes el modo avión activado.

¿Para qué sirve el movo avión de mi teléfono?

Según el blog oficial de Google, el modo avión en el teléfono móvil es muy importante, debido a que permite que haya una comunicación clara entre los miembros de la tripulación y se comuniquen con los controladores aéreos. Si uno o más pasajeros deciden no activarlo, es muy probable que se produzca alguna interferencia.

No obstante, no es la única utilidad del modo avión en los smartphones. Muchos usuarios suelen activarlo cuando no quieren recibir llamadas de nadie o cuando desean descansar unas horas de su móvil para no ingresar a las redes sociales.