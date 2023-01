¿Qué hacer cuando tu teléfono te avisa que “tu nivel de batería es bajo” y no tienes cargador?

Son millones los usuarios en todo el mundo que utilizan los smartphones para sus actividades diarias, ya sea en interiores o en la calle. Así, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la autonomía, ya que de esta dependerá cuánto uso se le puede dar al equipo. Por ese motivo, en caso de que te encuentres en exteriores y tu celular tenga poca batería, debes saber que existen métodos con los que puedes administrar de mejor forma la energía que le queda, para que dure unas horas más. ¿Cómo lograrlo? Te enseñamos.

A continuación, te compartimos algunas recomendaciones a seguir, que te servirán para prolongar el tiempo de uso de tu smartphone sin la necesidad de instalar apps de terceros.

Cierra las aplicaciones

Muchas de las apps consumen batería constantemente aunque no las uses. Si no las cierras, incluso aunque se encuentren en segundo plano, van a desgastar la autonomía de a pocos, por lo que la energía que tiene el equipo se reducirá significativamente con el paso de las horas. Lo ideal es que las cierres o que dejes abiertas aquellas que usas con frecuencia, como WhatsApp y una que otra red social.

Calibra el brillo

Es importante que tengas en cuenta que los ajustes que están establecidos de forma predeterminada suelen consumir más energía. Solo necesitarás aumentar el brillo cuando reproduzcas contenidos multimedia o juegues. Caso contrario, la batería se gastará a escalas mayores.

Apaga el Bluetooth, Wi-Fi y NFC

Dichos elementos desgastan más la batería y son opciones que solo se usan en casos específicos. Si no los estás empleando, procura desactivarlos, ya que ahorrarás energía y puedes prevenir que ciberdelincuentes puedan vincularse a tu celular para bajar algún malware sin que lo sepas.