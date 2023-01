WhatsApp: ¿por qué no ves los estados de ciertos contactos pese a que no te han bloqueado?

Los usuarios que tienen WhatsApp, sean en Android o iOS, saben que tienen a su disposición funciones muy interesantes que pueden usar para comunicarse mejor con sus contactos. Uno de los más útiles, que goza de mucha popularidad, son los estados que permiten subir una foto o video de manera temporal, es decir, después de un tiempo predeterminado (24 horas) la publicación se eliminará de forma automática de la app de mensajería instantánea.

Apenas ingresas a WhatsApp verás que la plataforma de Meta tiene una pestaña dedicada íntegramente a mostrarte los estados de tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otros usuarios que tengas en tu lista de contactos. Aunque seguro tendrás personas que suelen hacer este tipo de publicaciones muy seguido, también es probable que tengas conocidos que no usan esta función.

La respuesta más lógica es porque no suben estados de WhatsApp; sin embargo, también puede darse el caso de que esas personas no te hayan guardado en su lista de contactos. Por ese motivo, es que otros usuarios (que sí fueron añadidos) sí pueden ver esas publicaciones; sin embargo, para ti no se encuentran disponibles. Recuerda que solo podrás ver estados de tus amigos si ambos se tienen agregados.

Otro motivo del porqué no puedes verlos, pese a que no te han bloqueado y ambos se tienen añadidos, es porque han restringido el acceso. Quizás no lo sepas, pero en los ajustes de WhatsApp existe una opción que limita el alcance de los estados, es decir, el usuario decide si quiere mostrárselo a todos sus contactos, a una persona en específica o a todos, exceptuando algunos.

¿Cómo cambiar la privacidad de los estados de WhatsApp?

Ingresa a WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos suspensivos (esquina superior derecha)

Elige Ajustes y luego entra a Privacidad

y luego entra a Verás el apartado ‘Estado’. Por defecto, dirá Mis contactos . Es decir, todos en tu lista de amigos pueden verlos

. Es decir, todos en tu lista de amigos pueden verlos Puedes cambiar a “Mis contactos, excepto...” o “Solo compartir con...”.

Ten en cuenta que WhatsApp también ofrece la posibilidad de cambiar la privacidad de tu hora de última conexión y tu foto de perfil. De esta manera, puedes elegir qué amigos podrán tener acceso a esta información.