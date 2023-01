¿Cómo subir una app que tu mismo creaste a Google Play Store, la tienda de Android?

Todos los dispositivos Android, a excepción de los Huawei, vienen con Play Store, la tienda de aplicaciones de Google que posee infinidad de apps (gratuitas y de paga) que han sido publicadas no solo por empresas importantes, sino también por desarrolladores independientes. ¿Te gustaría saber cómo compartir tu trabajo en esta plataforma? Aquí te enseñamos.

Si creaste una aplicación para dispositivos móviles, por ejemplo, un videojuego, debes saber que es posible compartir ese esfuerzo con todos los usuarios Android. De esta manera, tu trabajo no solo será conocido por más personas, sino que puedes conseguir ingresos a través de la publicidad. Sin embargo, para lograrlo, es necesario que cumplas unos requisitos.

¿Cómo publicar una aplicación en Play Store?

Según detalla Unocero, un portal especializado en tecnología, primero deberás crearte una cuenta en Google Play Console. Una vez que te hayas registrado, tendrás que realizar un pago de 25 dólares para tener acceso ilimitado a todas las funciones de la plataforma, entre ellas la posibilidad de publicar una aplicación desarrollada por ti mismo.

Para que tu aplicación esté en Play Store, se te pedirán que llenes cierta información, como un límite de edad, objetivo de mercado, políticas de privacidad y venta de productos internos. También será necesario que compartas información de ese programa, no solo fotos y videos, sino también sus características principales.

En caso tu aplicación tenga como público objetivo a los menores de edad, vas a tener que cumplir lo establecido en la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA). Una de las reglas más importantes es que permitas la participación de los padres de familia. Esto, con el objetivo de que conozcan el contenido con el que interactúan sus hijos.

Una vez que hayas cumplido con todos los requerimientos impuestos por Play Store, deberás iniciar el proceso de valoración de tu aplicación. Esto puede tomar un tiempo, ya que Google va a tener que verificar que lo que estás publicando no esté atentando a la propiedad intelectual, que no haya fallas internas, que no tenga un malware o contenido inapropiado.