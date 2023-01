¿Por qué son cada vez menos quienes usan los SMS de los teléfonos para comunicarse?

Una década atrás, cuando recién llegaron los primeros smartphones, los SMS eran el principal medio de contacto sin considerar las llamadas. No obstante, fueron los propios dispositivos inteligentes los que permitieron el arribo de las apps de mensajería, como WhatsApp, Messenger o Telegram; las cuales, con el paso de los años, se encargaron de desterrar a los clásicos mensajes de texto.

Los smartphones no han dejado de ofrecer los SMS como parte de sus aplicaciones incorporadas de forma predeterminada y se puede apreciar ello en los sistemas operativos Android o incluso los iPhone. Así, aunque siguen presentes, la mayoría prefiere los servicios de mensajería instantáneos o las propias redes sociales por algunos motivos razonables.

¿Por qué se han dejado de usar los SMS?

Como tal, los SMS destacan porque no requieren de ninguna conexión a internet para funcionar, solo necesitas tener tu tarifa de datos y señal para poder enviarlos. Sin embargo, es por ese propio motivo que pocos usuarios han dejado de darle uso, ya que la mayoría se ha acostumbrado a utilizar servicios en línea.

Por otro lado, para mandar un mensaje de texto, necesitas tener el número telefónico de la otra persona o que te hayan contactado primero, caso contrario, será imposible hacerlo. Es una desventaja que no tienen las apps sociales, puesto que, con solo buscar el nombre, hallarás una forma de entablar una conversación a distancia.

Además, en la actualidad los SMS son las principales vías por las cuales los ciberdelincuentes cometen estafas o pueden suplantar la identidad. En la mayoría de casos, envían spams con enlaces maliciosos, que con solo presionarlos serás redirigido a portales que roban tus datos o se infiltran en tus apps bancarias. Es una desventaja que se presenta en menor medida en las aplicaciones que provienen de la Play Store o la App Store, ya que tienen filtros de seguridad que buscan frenar dicha problemática.

Asimismo, a comparación de la interfaz de chats de Facebook, Instagram, WhatsApp o Telegram, la de los mensajes de texto no resulta ser llamativa en lo absoluto. Es muy simple, los emojis son los básicos y no presentan mayores funciones que la de comunicarse. En otras palabras, es un servicio que no ofrece nada nuevo o que los demás no tengan.

Finalmente, si tu plan móvil queda suspendido porque viajas a otro país o por falta de pagos, será imposible para ti mandar SMS o recibirlos, así como realizar llamadas. En cuanto a las plataformas digitales, eso no es un inconveniente, ya que si te quedas sin datos, todavía puedes conectarte a una red wi-fi para seguir interactuando desde donde sea que te encuentres.

Lo cierto es que los SMS no desaparecerían de los smartphones porque siguen siendo un método alternativo para comunicarse en casos de emergencia a pesar de lo ambiguo que pueda ser para nuestra época.