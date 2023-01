¿Piensas instalar WhatsApp Plus 2023 en tu teléfono? Así podrás saber si tiene virus

Desde hace algunos días, en internet está circulando la versión V11.30 de WhatsApp Plus, una versión pirata de WhatsApp que se ha vuelto muy popular en las redes sociales, ya que tiene funciones que la aplicación original no posee, como poder descargar los estados de tus amigos, saber el momento exacto en que se conectan, leer mensajes que fueron borrados, entre otras características. ¿Es seguro utilizarla?

Las redes sociales, sobre todo Facebook y TikTok, está repleta de usuarios que aseguran que WhatsApp Plus, GBWhatsApp, WhatsApp Delta, WhatsApp Gold, entre otros MODs, son totalmente seguros y libres de virus. Sin embargo, eso no es del todo cierto, ya que Meta (la compañía de Mark Zuckerberg) puede castigarte severamente por utilizar estas versiones no oficiales. ¿No lo sabías? Aquí te vamos a explicar.

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp señalan que el castigo por usar WhatsApp Plus (u otra aplicación similar) es la suspensión temporal de tu cuenta, es decir, no podrás conversar con tus contactos durante 24 horas. Si luego del baneo sigues usando esta versión pirata y no te pasas a la original, vas a perder tu cuenta para siempre.

“Si recibiste un mensaje dentro de la app notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si sigues sin usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, señala Meta en su comunicado.

WhatsApp Plus podría venir con virus

Descargar WhatsApp Plus (o cualquier otro MOD) no solo puede provocar que pierdas tu cuenta, también es posible que sin saberlo infectes tu teléfono con un virus o malware que termine robando tu información. Esto, debido a que esta versión pirata no está en Play Store (tienda oficial de Android), sino en sitios de descarga de dudosa procedencia.

Es decir, la persona que publicó esa versión de WhatsApp Plus pudo haber ocultado un código malicioso para robar tu información personal, no solo fotos y videos, sino contraseñas de correos electrónicos o cuentas bancarias. Para evitar que eso suceda, puedes escanear esas apps extrañas con una herramienta llamada Virus Total.

Utilizarla es muy sencillo, solo ingresa a su web oficial y verás 2 opciones (File y Search). El primero te permitirá adjuntar el APK de WhatsApp Plus (o cualquier otro software) para ver cuántos malware puede tener. El segundo permite que coloques la dirección web (link) de un archivo que desees descargar o visitar. Virus Total hará un rápido análisis y mostrará todas las amenazas.