¿Qué es y para qué sirve el botón ‘No molestar’ en tu teléfono?

Actualmente, los smartphones o teléfonos inteligentes vienen siendo creados con diversas opciones en sus sistemas operativos para conseguir una mejor satisfacción en sus clientes. Una de ellas es la de ‘No molestar’, que no es muy conocida, pero sí muy efectiva cuando quieres desconectarte por completo de las redes sociales e, incluso, si prefieres no recibir llamadas por un momento. Si tienes un celular Android o IPhone, conoce a continuación más sobre este botón que puede servirte de mucho.

Este ícono lo tiene la mayoría de móviles y no es necesario descargar una aplicación para usarla. Revisa las propiedades de esta útil opción.

¿Qué significa el botón ‘No molestar’ en los celulares?

A continuación, te explicaremos todo lo que debes saber sobre esta alternativa en los teléfonos:

Se usa para que el celular no alerte las notificaciones de las redes sociales.

Sirve para desconectarse del celular sin la necesidad de apagarlo.

No es igual que activar el modo avión, que imposibilita todas las opciones.

Las notificaciones aparecerán al desactivar el modo ‘No molestar’.

Se puede personalizar respecto a algunas llamadas, notificaciones y mensajes de texto de algunas personas que desees recibir .

No afecta la alarma programada, ya que sonará de igual manera.

No afectará los recordatorios o notas que programaste para días y horas en específico.

¿Cómo activar el modo ‘No molestar’ en Android?

Para activar el modo ‘No molestar’ en Android solo debes ubicar el panel de control del celular, donde también está la opción de Wifi, Bluetooth, linterna y demás. Ahora, toca el ícono y se habilitará.

¿Cómo activar el modo ‘No molestar’ en IPhone?

Si tienes un iPhone y desees activar el modo ‘No molestar’, solo debes dirigirte a la barra de controles, ubicar la opción de enfoques y darle clic. Si quieres personalizarla según a tus preferencias, puedes hacerlo desde las configuraciones; con esto, podrás recibir las notificaciones de algunas personas en específico.