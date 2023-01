¿Qué significa el punto naranja que aparece en la pantalla de tu iPhone?

Aunque los iPhone son muy populares en Estados Unidos y otros países del mundo, la mayoría de personas no sabe los trucos y curiosidades que tienen estos teléfonos desarrollados por Apple. Uno de los detalles más peculiares lo encontramos en su pantalla, en la que suele aparecer un punto naranja en ciertas ocasiones. ¿Sabes lo que significa? Aquí te vamos a explicar.

Si eres dueño de un iPhone, sobre todo de los lanzados en años recientes, te habrás dado cuenta de que al costado derecho del notch suele prenderse una diminuta luz LED de color naranja. Aunque muchas personas no le prestan atención, otras, por el contrario, se sienten muy intrigadas. En caso seas una de ellas, te vamos a revelar el por qué de su importancia.

Según detalla Robotina.Us, un portal especializado en tecnología, los teléfonos desarrollados por la manzana poseen diversos medios para indicarte un hecho que ha pasado en el sistema. El punto naranja es uno de ellos y sirve para que el usuario conozca que una aplicación está utilizando el micrófono del iPhone.

Por ejemplo, si estás a punto de enviar una nota de voz a través de WhatsApp, Telegram u otra aplicación de mensajería instantánea, lo más normal es que dicha luz LED naranja se encienda. Sin embargo, hay ocasiones donde puede prenderse sin que tú estés haciendo nada. ¿Esto qué significa? De acuerdo al medio, puede tratarse de una señal de alerta.

Lo recomendable en estos casos es ingresar a los ajustes de tu iPhone y revisar los permisos que tienen las aplicaciones que has instalado recientemente. Puede haber alguna que tenga acceso a tu cámara o tu micrófono. Si consideras que no debe tenerlos, entonces puedes quitárselos o eliminar dicha app si no es importante.