WhatsApp Plus V11.30: ¿por qué no debes usar la versión 2023 y qué problemas podría traerte?

La versión 2023 de WhatsApp Plus, estamos hablando de la V11.30, ya se encuentra disponible en internet y, aunque sus creadores afirman que esta app de mensajería instantánea es totalmente segura, lo cierto es que instalarla en tu smartphone Android puede traerte serios problemas. Uno de los más graves es que tu cuenta sea suspendida de manera permanente, es decir, tendrás que cambiar de número si deseas seguir chateando con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Si es la primera vez que escuchas hablar de WhatsApp Plus, debes saber que se trata de un MOD (aplicación modificada) que ha ganado mucha popularidad en las redes sociales, sobre todo en TikTok y YouTube, debido a que varios creadores de contenido la publicitan, sin saber lo peligrosa que es. ¿Por qué no debes usarla?

Aunque hayas escuchado maravillas de WhatsApp Plus, ya que permite descargar los estados de tus amigos, saber el momento exacto que se conectan, ver todos los mensajes borrados, entre otras funciones adicionales), debes saber que esta aplicación no es oficial, es decir, no ha sido desarrollada por Meta, sino por personas extrañas.

Actualmente, hay muchas páginas como AlexMods, Yessimods, Abo2Sadam, Heymods que publican nuevas versiones de esta aplicación pirata. Incluso, hay otras comoGBWhatsApp, YoWhatsApp, GioWhatsApp, FMWhatsApp, etc., que también son no oficiales. Utilizar alguna de ellas es poner en peligro tu cuenta.

En su blog oficial, Meta resalta que los usuarios que sean descubiertos usando alguna aplicación modificada recibirán una suspensión temporal (24 horas). Si luego del castigo siguen usando cualquiera de los MODs, procederán a banear dicha cuenta de forma permanente, es decir, nunca más volverás a utilizarla.

No solo debe preocuparte el castigo de Meta, sino también por los malware que pueden infectar tu celular. Debido a que no son oficiales, los MODs de WhatsApp no están ni en Play Store, ni en App Store, sino en sitios de dudosa reputación.