¿Qué son los teléfonos con pantalla de tinta electrónica y para qué pueden servirte?

Aunque los teléfonos con pantalla de tinta electrónica no son tan populares como los smartphone tradicionales, ya llevan un buen tiempo en el mercado, al punto de que han ganado muchos fans, la mayoría ellos personas amantes de la lectura que buscan alejarse de las plataformas de video como YouTube, TikTok, entre otras.

Una de las marcas que se ha enfocado en desarrollar este tipo de celulares es Hisense. En 2019, esta compañía china lanzó el Hisense A5, un teléfono que llamó mucho la atención, ya que contaba con una pantalla e-Ink, una batería de 4.000 mAh, una modesta cámara trasera de 13 megapíxeles, entre otras características técnicas.

Según detalló el fabricante, este smartphone no ha sido diseñado para las personas que pasan horas mirando peliculas o series en Netflix u otra plataforma de streaming, tampoco para aquellos que se divierten jugando los videojuegos del momento como Fortnite o Free Fire, sino para quienes adoran leer libros digitales.

Si alguna vez has leído un libro en PDF desde tu celular o tablet, lo más probable es que tus ojos se hayan cansado luego de unas horas, esto debido a la luz azul que emite dicho aparato. En los dispositivos con pantalla de tinta electrónica esto no ocurre, por lo que podrás usarlos durante mucho tiempo y no tendrás problemas.

Otra ventaja importante que tiene este tipo de equipos es que su batería dura más que en los teléfonos convencionales. Al no tener una pantalla de alta resolución, sino una de consumo mínimo, la autonomía de los smartphones con pantalla de tinta electrónica puede durar hasta una semana sin tener que cargarse.

Prueba el modo de lectura

Una función poco conocida de los teléfonos y tablets Android es que muchos cuentan con un modo de lectura que reduce la cantidad de luz azul que emite la pantalla para que los usuarios no terminen cansando su vista cuando deban de leer un libro digital, un comic o cualquier otra información.

Solo ingresa a los ajustes del teléfono, ve al apartado de Pantalla y verás opciones que vienen deshabilitadas por defecto. El nombre de estas pueden variar, dependiendo de la marca. Lo mejor es que puedes activarlas o desactivarlas cuando quieras, así podrás seguir disfrutando de videos y videojuegos en el mismo celular.