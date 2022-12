¿Cómo hacer para que tu teléfono antiguo vuelva a rendir como uno recién comprado?

En la actualidad, los teléfonos son una herramienta esencial para la vida de millones de personas en todo el mundo. Son dispositivos que se utilizan a diario y es raro que alguien salga de casa sin uno. Sin embargo, debido al constante uso que se le da, es probable que su rendimiento se haya visto perjudicado, por lo que en esta nota te contamos cómo puedes restaurar parte de su potencia con una serie de trucos gratuitos.

Si notas que tu smartphone Android se ha ralentizado y quieres que funcione como antes, debes saber que puedes aplicar ciertas configuraciones para liberar su memoria, optimizar el consumo de recursos y ahorrar batería. Para ello, no será necesario que descargues ningún tipo de app de terceros.

A continuación, te explicamos qué cambios puedes aplicar en tu dispositivo móvil, para que vuelva a desempeñarse como uno nuevo.

Deshabilita o fuerza el cierre de ciertas apps

Los teléfonos ahora llegan con aplicaciones instaladas de forma predeterminada que no se pueden desinstalar. Mientras empleas tu dispositivo, es normal que acumules apps que ya no utilizas. Así, para aplicar una limpieza del equipo y que agilizará su funcionamiento, deberías desinstalar aquellos servicios que no uses o inhabilitar aquellos que no pueden ser borrados.

Elimina la memoria caché

Puedes borrar la memoria caché de las apps, ya que suele estar ocupada por plataformas que no empleas y las mismas reducen la velocidad de funcionamiento.

Elige un fondo oscuro y fijo

Los fondos de pantalla animados o con colores claros consumen muchos recursos, por lo que la autonomía se desgasta más rápido. Es recomendable optar por algún tema oscuro y que sea estático. Además, también puedes ajustar el brillo de la pantalla al mínimo necesario o activar el Modo lectura.

Elimina archivos

La mayoría de usuarios acumula muchas fotos, videos y documentos, pero ya no es necesario que los conserves todos en el equipo, ya que existen los servicios de almacenamiento en la nube. Dichos espacios te ayudarán a transferir los archivos que no desees borrar, para liberar espacio en tu smartphone.

Desactiva las actualizaciones automáticas

Prueba con inhabilitar las actualizaciones automáticas y en segundo plano para que gestiones manualmente el momento para realizar descargas de las apps que utilizas. De ese modo, no se ejecutarán los procesos cuando tu batería se encuentre baja.

Reinicia

Normalmente, tienes el teléfono prendido las 24 horas. Con un simple reinicio, los procesos se actualizan y se optimiza el rendimiento. Prueba con apagar y prender el equipo si sientes que está muy lento y no hay cambios aunque sigas los trucos mencionados previamente.