¿Por qué a veces sientes que tu teléfono vibra aunque en realidad no es así?

Es probable que en más de un momento has sentido que tu teléfono vibra en el bolsillo de tu pantalón. No obstante, cuando lo revisas, descubres que nadie te ha escrito o llamado, por lo que no sabes a qué se debe esa sensación. Mucho de ello tiene que ver con el popular ‘síndrome de la vibración fantasma’, por lo que en esta nota te contamos en qué consiste el fenómeno que más de uno experimenta a diario.

El fenómeno, que todavía no ha sido reconocido como un trastorno clínico o psicológico, se encuentra en la mira de la ciencia. Según detalla el portal La Tercera, existen publicaciones científicas que mencionan que cerca del 80% de la población ha experimentado el síndrome en cuestión. Así, estaría acompañado de patrones preocupantes de comportamiento, como la intensa dependencia de medios digitales o la obsesión por los mismos.

Asimismo, otros análisis determinan que el 30% de los usuarios de smartphones han sufrido de engaños auditivos al creer que sus equipos suenan cuando en realidad no pasa nada. Al respecto, los especialistas aseguran que eso no debería preocuparte y que dicho trasfondo se llama la “teoría de detección de señales”, que analiza la capacidad del organismo de percibir las señales del entorno y las respuestas que se pueden dar.

¿Qué genera el ‘síndrome de la vibración fantasma’?

La principal causa del síndrome sería la anticipación ante un hecho que uno espera con ansias. Para ello, los sentidos se encargan de alertar a tu sistema para fabricar la expectativa de forma artificial. El temor por perder dicha experiencia logra hiperconectar al individuo con su dispositivo.

Es importante mencionar que la vibración interna del cuerpo está vinculada a un estado expectante que se ve muy intensificado en quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad emocional, estrés o sentimientos de angustia.