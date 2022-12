¿Cuál es la opción de tu teléfono Android que con solo desactivarla ahorrarás horas de batería?

Los teléfonos Android ofrecen una serie de funciones con las que el usuario puede optimizar el consumo de batería. Así, aunque muchos han visto la herramienta Always On Display, son pocos los que saben en qué consiste la misma y los beneficios que se pueden obtener al tenerla activa o no. En esta nota te contamos de qué manera puedes configurar la opción para que la autonomía de tu smartphone se extienda y con sencillos pasos a seguir.

Always On Display permite que la pantalla no deje de estar encendida, incluso cuando está bloqueado, por lo que te mostrará las notificaciones, fecha y hora. Sabrás si está activa si te muestra los elementos mencionados previamente.

De ese modo, no necesitarás prender la pantalla de tu equipo para saber la hora actual. Sin embargo, dicha situación de mantener los píxeles activos genera que la batería se desgaste poco a poco.

Según el fabricante de tu teléfono y el tipo de pantalla que tenga, el consumo de la opción va a oscilar en un 10% aproximado por cada 12 horas de uso que le das.

En otras palabras, si utilizas tu dispositivo de diez de la mañana hasta las diez de la noche, por lo menos la función habrá gastado cerca del 72 minutos de la batería, aunque no hayas accedido a tus aplicaciones.

Sin embargo, si en tu día a día sueles quedarte sin batería, debes saber que desactivar Always On Display no perjudicará el rendimiento de tu equipo y, por lo contrario, podrás ganar algunas horas más de uso diario.

¿Cómo se desactiva la opción?

Ve al apartado Pantalla en los ajustes, luego dirígete a Pantalla siempre encendida o Always On Display. Una vez la encuentres, solo desactívala y podrás usar tu smartphone por más minutos.