¿Por qué no es necesario ponerle protector a la cámara del iPhone?

Todos los usuarios con un móvil como los iPhone desean que este dure el máximo tiempo posible con ellos, por lo que buscan todas las formas de protegerlo y cuidarlo. Si bien es normal comprar una funda protectora para nuestro dispositivo, algunos también utilizan protectores para la cámara del celular, aunque esto no es necesario en los teléfonos de Apple. ¿Por qué? Aquí te lo explicamos.

En varias situaciones, hemos comprobado que los protectores son la solución que muchos necesitan para que no se rompa el cristal de la lente; sin embargo, los iPhone no lo necesitan y provocan otros problemas que nos harán haber preferido no utilizarlo en más de ocasión.

¿Por qué no debes ponerle protector a la cámara de tu iPhone?

Apple siempre se ha caracterizado por ser un fabricante de móviles de alta calidad. Por ello, más allá de la avanzada tecnología que incorpora en las cámaras de los iPhone para obtener fotografías de alta calidad, la marca también se preocupa en los materiales que utiliza para su fabricación.

En este sentido, según la propia Apple, los lentes de las cámaras de los iPhone están protegidos por un cristal de zafiro resistente a los arañazos u otro tipo de rayaduras ligeras.

Asimismo, según el portal iPadízate, un protector puede afectar los resultados de la cámara del iPhone. El principal problema está relacionado con el uso del flash durante la noche, pues el destello afecta al resultado y hace que la foto salga con mucha exposición.

Un problema similar se puede presentar cuando se quiere tomar una fotografía de día con la cámara del iPhone, ya que si la luz del sol nos apunta directamente, el protector generará que los rayos de luz se puedan ver en las fotografías, lo cual afecta el resultado.

También debes tener en cuenta que podrían aparecer manchas en las fotografías tomadas por los sensores del iPhone, puesto que debemos limpiar el protector con mucho cuidado para que la suciedad no entre en los agujeros del mismo.