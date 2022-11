¿Cómo ver el estado de la batería de tu teléfono Android o iPhone?

La batería es uno de los componentes más importantes del teléfono móvil, ya que su correcto funcionamiento es fundamental para realizar llamadas, acceder a redes sociales, ver videos, tomar fotografías, entre otras tareas. En este sentido, es necesario saber en qué estado se encuentra este implemento de nuestro dispositivo.

¿Cómo saber el estado de la batería de mi móvil Android?

Los teléfonos Android no muestran el estado de la batería en la configuración del sistema operativo. Sin embargo, en algunos modelos podemos averiguarlo a través de un código secreto, mientras que en otros casos debemos recurrir a una app que no resulta nada peligrosa.

Código secreto

Para averiguar el estado de la batería de nuestro móvil, debemos introducir un código secreto en la app Teléfono de nuestro dispositivo. Para hacerlo, sigue estas instrucciones:

Entra en la app de llamadas de tu teléfono Android.

Marca el código *#*#4636#*#* en la propia aplicación. En ese momento, se abrirá por sí mismo un menú secreto.

Accede al apartado de Información sobre la batería.

La sección que nos importa es Estado de la batería o salud.

Con apps alternativas

A pesar de que todos los fabricantes tienen una sección dedicada a la batería del móvil, lo cierto que ninguno brinda información sobre el estado de este componente, ya que solo nos dice si la celda se está cargando o no. Ante situación, debemos recurrir a una app de terceros que no solicita muchos permisos y no representa un peligro para la información que tenemos en el móvil.

Aunque son muchas las aplicaciones que ofrecen informarte sobre del estado de la batería, lo cierto es que solo algunas son fiables. Una de ellas es Ampere, la cual podemos descargar desde la Play Store y que, al abrirla, nos muestra los datos en la pantalla central.

¿Cómo saber el estado de la batería de mi iPhone?

A diferencia de los Android, en los iPhone sí es posible saber el estado de su batería desde sus propios ajustes. Sin embargo, el requisito es tener instalado iOS 12 o una versión superior. Si cumples con ello, puedes averiguarlo de la siguiente forma: