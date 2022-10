¿Por qué mi Samsung Galaxy no recibe llamadas y cómo solucionarlo?

El smartphone se ha convertido en una herramienta muy importante de nuestro día a día, ya que no solo lo utilizamos para comunicarnos con nuestros amigos y familiares, sino también para el trabajo u otras labores. Por ello, puede resultar frustrante cuando en el móvil Samsung nos aparece el mensaje “solo emergencia” y no podemos realizar ni recibir llamadas. ¿A qué se debe y cómo solucionarlo? Aquí te lo explicamos.

Si tu teléfono no recibe llamadas, debes saber que existen varios factores que pueden ocasionar este problema en tu smartphone. Por ello, antes de probar con las posibles soluciones, tienes que verificar que tu móvil no tenga activado el modo avión, no molestar o modo noche.

¿Qué hacer si no puedo llamar ni recibir llamadas en mi móvil Samsung?

Si ya has comprobado que tu teléfono Samsung no tiene activado el modo avión u otra configuración, entonces las causas del problema y sus soluciones son las siguientes:

Actualización pendiente

Uno de los fallos que pueden ocasionar que no podamos hacer ni recibir llamadas en nuestro móvil Samsung es una actualización de software pendiente. Por ello, debes revisar si tu smartphone cuenta con la última versión del sistema operativo. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Ve a Configuración > Actualización de software.

Pulsa Descargar e instalar.

Sigue las instrucciones en la pantalla.

Comprobar el buen estado de la tarjeta SIM

Lo primero que tendremos que hacer es revisar la tarjeta SIM de nuestro operador, aunque no aparezca el mensaje de “Móvil sin acceso a la red”. Es posible que se encuentre dañada o se haya podido mover tras un golpe. Luego, de volver a insertar el chip, enciende el móvil y comprueba si el problema ya ha desaparecido.

Verificar la cobertura celular y el estado del servicio

Quizás no te has percatado, pero estás en una zona de baja cobertura, en un lugar aglomerado o incluso en un edificio de paredes gruesas; por lo que tu teléfono tiene dificultades para captar la señal de la red móvil. Para verificarlo, haz lo siguiente:

Si hay una señal deficiente, en la esquina superior de la pantalla de tu teléfono, verás que hay pocas o ninguna barra de red.

Para solucionarlo puedes activar y desactivar el modo avión o reiniciar el teléfono.

