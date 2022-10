¿Cuáles son las ventajas y desventajas de comprar un teléfono en otro país?

En la actualidad, es normal que muchos ciudadanos peruanos opten por comprar un teléfono celular y más dispositivos móviles fuera del país, pero no siempre consideran todos los riesgos o ventajas que implica el hacerlo. En ocasiones resulta ser una decisión atractiva por el precio del producto. Ante ello, en esta nota te contaremos cuáles son los aspectos generales que debes considerar al tomar dicha elección, para que no pases nada por alto y, al final, no te sorprendas ante dificultades que no sabrás cómo resolver a corto plazo.

Según precisa el sitio America Retail, el interés de los peruanos por comprar smartphones ha aumentado en un 120% desde marzo del 2020 y muchos obtienen sus dispositivos en el extranjero. Pese a ello, los servicios móviles del equipo podrían no ser compatibles en nuestra localidad y, en caso de sufrir alguna falla de sistema, no podrías solucionar los inconvenientes como quisieras desde los servicios técnicos que se encuentran cerca de ti.

En ese sentido, debes tener en cuenta los factores que te explicaremos a continuación antes de desembolsar una considerable cantidad de dinero al adquirir productos tecnológicos en el extranjeros.

¿Existen ventajas?

Vas a tener el equipo tiempo antes de que se encuentre disponible en tu territorio y, probablemente, a un menor precio, porque las compras no van a estar ligadas a gastos de importación o impuestos. En la mayoría de casos, los productos no suelen estrenar sus lanzamientos iniciales en el Perú, por lo que los usuarios optan por buscarlos en Estados Unidos, por ejemplo.

¿Y las desventajas?

Puedes experimentar serios problemas en la cobertura de tus servicios, como una lentitud en tu red de internet móvil, porque probablemente los celulares no han sido homologados por las operadoras locales

Del mismo modo, es probable que tampoco cuentes con una garantía, ya que el producto solo contaría con la misma en el territorio donde se realizó la compra. En ese sentido, en caso de que tu equipo presente fallas o se golpee, vas a tener que cubrir con todos los gastos.

Finalmente, tu equipo puede ser retenido por Aduanas. Por ejemplo, tras el lanzamiento del iPhone 14, muchos de los dispositivos fueron decomisados en el aeropuerto Jorge Chávez y devueltos varios días después tras hacerse oficial su homologación. Ante una similar situación, no vas a tener que realizar ningún pago para recuperarlo, pero sí tendrás que esperar a que el MTC emita la documentación correspondiente para la liberación del modelo.