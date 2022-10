¿Cómo recuperar fotos que borraste por accidente en tu teléfono Android sin apps de terceros?

Toma nota. Los teléfonos celulares modernos son capaces de almacenar cientos o miles de fotografías que pueden ser muy importantes, por lo que recuperarlas en caso de haberlas eliminado sin querer es necesario. Son muchas las herramientas que te permitirán restaurar dichos archivos, pero en esta nota te enseñaremos a utilizar una que encontrarás de forma nativa en tu smartphone. Aplicar su proceso solo lleva pocos segundos aplicar.

Para recuperar las fotos borradas en tu dispositivo móvil, debes recurrir a la aplicación de papelera de reciclaje. Para ello, es indispensable que actives la opción copia de seguridad porque, en caso no lo hagas, no podrás proceder con la restauración de los elementos multimedia. Una vez has verificado que la funcionalidad está activa, sigue estos breves pasos:

Ve a la app Galería de tu equipo.

de tu equipo. Pulsa el icono de menú de la zona inferior derecha.

de la zona inferior derecha. Ingresa en la sección “ Papelera ”.

”. Vas a apreciar las fotos que fueron desechadas. Presiona sobre las que desees recuperar.

Haz clic en el botón ‘Restaurar’ y listo.

Eso será todo, las fotos que seleccionaste volverán a aparecer en tu galería como si nunca hubieran sido descartadas. El procedimiento a seguir no conlleva pago alguno, pero deberás tener activa la copia de seguridad en tu móvil o va a ser imposible de efectuar. Del mismo modo, debes tomarte las cosas con calma, porque si te equivocas en el proceso, vas a tener que repetir el mismo nuevamente.