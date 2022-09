“Ahora no, joven”: ¿cómo responder cuando te llaman los estafadores?

Son miles las personas que han recibido en algún momento llamadas telefónicas de estafadores, quienes aseguran que te has convertido en el ganador de un premio. Son individuos inescrupulosos que solo quieren engañarte para quitarte dinero o tener tu información personal a la mano. En ese sentido, para que no caigas en esa modalidad delincuencial, en esta nota te compartimos una serie de respuestas que podrías decir a los malhechores.

Tal y como se aprecia en el blog oficial de la empresa de seguridad Prosegur, se trata de una problemática que puede suscitarse a cualquier hora. En muchas ocasiones, además, los extorsiones se hacen pasar por algún supuesto familiar.

A continuación, te mostraremos cuáles son las frases más utilizadas por los delincuentes y qué respuestas deberías pronunciar para que dejen de molestarte.

Frases frecuentes y respuestas recomendadas

“¡Felicidades, te ganaste un premio!”

Para este caso, lo ideal es que respondas que no has participado en ningún tipo de concurso o sorteo. Es importante que no les compartas ningún tipo de información. Entre las respuestas que puedas dar, están las siguientes:

“No he participado en nada”

“No quiero el premio, te lo regalo”

“Aea, mano”

“Ahorita no, joven”

“Número equivocado”

“No se encuentra”

“Lo siento, no estoy interesado/a”

“¡Aló primo! / Soy tu primo (X)”

Si la voz que escuchas no se parece a la de tu amigo o familiar, consúltale cuál es su información personal o un dato en específico que solo ustedes conocen. En este caso, puedes brindar las siguientes respuestas:

“Dime tu nombre completo”

“¿De quién eres hijo?”

“¿Cómo me conociste?”

“¿Cuándo nos vimos por última vez?”

“¿Qué fue lo último que conversamos?”

“Escríbeme por mis redes sociales, no puedo escucharte en este momento”

“¿Cuáles son tus apellidos?”

“Te estoy vigilando”

Si te quieren extorsionar, procura mantener siempre la calma. Lo primero que debes hacer es buscar a un policía o dirigirte en un lugar muy concurrido. También, al igual que el caso previo, realiza preguntas personales. Por ejemplo, puedes optar por:

“¿Cómo estoy vestido?”

“¿En dónde estoy?”

“¿Cómo me llamo?”

“Me secuestraron y quieren una recompensa”

Es uno de los casos más frecuentes. El objetivo principal de los extorsionadores es obtener tu dinero a cambio de persuadirte sobre un familiar. Según indican desde Prosegur, se recomienda responder con tranquilidad y atinar a hacer una pregunta personal para verificar la identidad de la supuesta víctima. Por ejemplo, puedes decir:

“Cómo se llaman tus abuelos?”

“¿Qué fue lo último que hablamos?”

“¿Cuál es tu segundo nombre?”

“¿Cuántos hermanos tienes?”

“¿Cómo me conociste?”

En caso de que compruebes que la identidad del remitente es falsa, puedes bloquearlo para evitar que te vuelva a contactar.

Del mismo modo, aplica para el caso de los premios fraudulentos. Para estos, los smartphones cuentan con una opción nativa que evitará que te molesten nuevamente.