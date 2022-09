POCO F4 review: conoce lo bueno y lo malo del teléfono de gran rendimiento

Xiaomi ha lanzado en Perú uno de los teléfonos estrella de su submarca POCO. Se trata del F4 que destaca por incluir el procesador Snapdragon 870, una panel AMOLED de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. En los siguientes párrafos, te detallamos lo bueno y lo malo del dispositivo.

Diseño del POCO F4

Xiaomi ha apostado por darle un toque más actual al diseño del POCO F4 que es muy distinto a lo visto en el F3. Este dispositivo tiene marcos laterales delgados y en la parte central superior del frontal del smartphone hay un agujero perforado en donde se aloja la cámara selfie.

Asimismo, el POCO F4 tiene unos biseles planos de policarbonato que combinan correctamente con una trasera de cristal, la cual es brillante y con un efecto que le aporta una estética muy elegante. En esta zona trasera, también está el módulo de cámaras, que es bastante grande a pesar de incluir solo tres sensores; y el nombre de la marca acompañado del indicativo 5G.

Parte trasera del POCO F4. Foto: Edson Henriquez/LR

La posición de los controles de volumen es muy buena, con un lector de huellas que hace las veces de botón de encendido/apagado. La parte inferior y superior mantienen los elementos básicos en este POCO: altavoces, el puerto USB-C, la ranura para introducir la tarjeta SIM y el infrarrojo.

Lateral del POCO F4. Foto: Edson Henriquez/LR

Parte inferior del POCO F4. Foto: Edson Henriquez/LR

Pantalla del POCO F4

El POCO F4 tiene una panel AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución FullHD+ de 2.400 x 1.080 píxeles y cuenta con un brillo de unos 900 nits. También destaca por tener una tasa de refresco de 120 Hz que mejora la experiencia de consumo de contenido audiovisual y los videojuegos. Además, es compatible con contenidos Dolby Vision.

Pantalla del POCO F4. Foto: Edson Henriquez/LR

Aunque la pantalla del POCO F4 muestra imágenes nítidas y de buena resolución, en colorimetría hay un poco de saturación, incluso en el modo de color natural las tonalidades son algo más vivas de lo que nos gustaría. El panel del móvil también tiene buenos ángulos de visión.

En cuanto al software de pantalla, cuenta con el modo luz y el modo oscuro. Esta característica no solo puede cambiarse de atardecer a amanecer, sino que también se puede personalizar para que se active y desactive a una determinada hora.

Modo oscuro del POCO F4. Foto: captura LR

Asimismo, podemos ajustar el brillo de manera automática para ahorrar batería y también está el modo de luz solar para que el brillo se ajuste a una luz ambiental fuerte para evitar que la pantalla se oscurezca demasiado. Sumado a ello, tenemos el modo de lectura que puede ser configurado para que un periodo personalizado.

Ajustes de brillo y el modo lectura del POCO F4. Foto: captura LR

En el POCO F4 podemos configurar la paleta de colores en vívido, saturado, color original y ajustes avanzados, además de los colores adaptativos para que se ajusten a la luz ambiental.

Paleta de colores del POCO F4. Foto: captura LR

A simismo, en el móvil se elige la tasa de refresco que puede ser predeterminada para que se ajuste la frecuencia de actualización y personalizado para elegir tasa de refresco de 60 Hz y de 120 Hz.

Tasa de refresco en el POCO F4. Foto: captura LR.

Rendimiento del POCO F4

POCO no ha querido arriesgarse mucho y ha optado por integrar en el F4 al procesador Qualcomm Snapdragon 870, según explica la propia marca, por su eficiencia energética. El chipset está acompañado de 6 GB de memoria RAM de tipo LPDDR5 y 128 GB de almacenamiento interno UFS 3.1.

El rendimiento sostenido del procesador del POCO F4 es muy bueno y consume poca energía. En este sentido, permite que no haya problemas en el acceso a aplicaciones, no hay lag, no se calienta y puede soportar cualquier juego del momento.

Hemos sometido a prueba el POCO F4 con Call of Duty Mobile, uno de los juegos más pesados. El teléfono se desempeña muy bien gracias al chip y a la velocidad de la memoria RAM LPDDR5. Durante las partidas no hemos tenido problemas de lag. Los movimientos y disparos que hemos realizado en el juego se ven excelentes, las escenas gozan de muy buena resolución.

Otro juego que hemos probado en el POCO F4 es el Asphalt 9. Al iniciar el título en el smartphone pudimos comprobar que este tiene un sonido muy potente y excelente. Asphalt 9 lo configuramos con la calidad gráfica más alta, empezamos a jugar y se pudo observar que los movimientos de pantalla son fluidos.

Otro battle royale que hemos sometido a prueba en el POCO F4 es Apex Legends Mobile. Durante la experiencia de juego de este título hemos podido disparar y movernos con total fluidez.

Apex Legends Mobile en el POCO F4. Foto: Edson Henriquez

Batería del POCO F4

El POCO F4 tiene una batería de 4.500 mAh con tecnología de carga rápida de 67 W, que es capaz de cargar el 50% del móvil en 14 minutos. Puede alcanzar la jornada de uso sin demasiados problemas, pero, a la hora de jugar, el nivel de batería cae en un 20% tras una hora en títulos como Call of Duty Mobile.

Batería del POCO F4. Foto: captura LR

El POCO F4 tiene un modo de ahorro de batería que restringe la mayoría de las funciones, que reduce la energía del dispositivo. También está el modo de alto rendimiento: tal como lo advierte el propio móvil, esto podría aumentar el consumo de energía y provocar problemas de sobrecalentamiento.

Seguridad y biometría del POCO F4

Los sistema biométricos del POCO F4 son los mismos que vemos en el F3 y en el F4 GT. El dispositivo tiene un lector de huellas físico ubicado en el lateral derecho del teléfono. Este método es rápido y prácticamente infalible.

Otro método de seguridad que encontramos en el POCO F4 es el reconocimiento facial, el cual funciona bastante bien. El sistema es rápido y reconoce el rostro a pesar de que no haya mucha luminosidad.

Seguridad y biometría del POCO F4. Foto: captura LR

Sistema fotográfico del POCO F4

Sensor principal de 64 megapíxeles con apertura f/1,79 con estabilización óptica

Lente gran angular de 8 megapíxeles

Sensor macro de 2 megapíxeles

Cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura f/2.45.

La app de cámara del POCO F4 es la misma que encontramos en el resto de terminales de Xiaomi. Tenemos el carrusel de accesos directos en la parte inferior, con todos los modos necesarios, mientras que en la parte superior apreciamos el modo HDR, filtros, Google Lens y el modo de inteligencia artificial.

App de cámara del POCO F4. Foto: captura LR

Tras dar clic en ‘Más’, accedemos a los otras características de la app de cámara del POCO F4 como el ‘modo nocturno’, 64 MP, video corto, panorámica, cámara lenta, dual y más.

La cámara principal del POCO F4 tiene un procesado de imagen que cumple cuando la fotografía ha sido tomada en un ambiente de luz perfecta, ya que se obtienen fotos que tranquilamente podemos publicar en las redes sociales. Los resultados en colorimetría son más que dignos.

Fotografía de la Catedral de Lima con la cámara principal del POCO F4. Foto: Edson Henriquez/LR

Fotografía de carruajes de caballos con la cámara principal del POCO F4. Foto: Edson Henriquez/LR

Respecto a las fotografías tomadas por la cámara gran angular del POCO F4, el resultado final es justo. La nitidez es mínima en los bordes de la imagen y las aberraciones cromáticas en las esquinas están muy presentes.