¿Poder cargar tu smartphone en solo 1 segundo? OPPO lo ve posible a futuro

La carga rápida ha mejorado muchos en los últimos años. Hace más de una década, era imposible pensar que la batería de un smartphone iba a poder cargarse al 100% en menos de media hora, algo que actualmente es posible.

Recientemente, por ejemplo, la marca china Vivo lanzó el teléfono inteligente con la carga más rápida del mercado. Estamos hablando del iQOO 10 Pro, un teléfono que solo necesita de 10 minutos conectado para estar listo.

De acuerdo a los desarrolladores, este dispositivo cuenta con una poderosa batería de 4.700 mA/h que posee una carga ultrarápida de 200 W, así como una carga inalámbrica (también bastante veloz) de 50 W.

¿Cargar teléfono en 1 segundo?

Aunque las velocidades de carga son bastante altas, todavía están lejos de reducir el tiempo a segundos. Sin embargo, OPPO afirma que esto sería posible, aunque todavía habrá que esperar un poco para tener esta tecnología.

Edward Tian, director del Laboratorio de Tecnología de Carga de OPPO, reveló al portal tecnológico TechCruch que todavía no están cerca de alcanzar esas velocidades, pero que eso no significa que no llegarán a hacerlo.

“Como ingeniero técnico en el campo de la carga rápida, para mí, mi trabajo es romper los límites. Continuaremos explorando hasta que un día los teléfonos puedan cargarse completamente en un segundo”, sostuvo.

El experto señala que aumentar la velocidad no es lo complicado, lo difícil es mantener a raya la temperatura de la batería, la densidad de energía en las celdas de la batería, el tamaño del cargador y la seguridad de las personas.