¿Deseas que tu celular tome una foto a quien lo agarre sin permiso? Así puedes lograrlo

Te va a interesar. La mayoría de personas no suele despegarse de su smartphone; sin embargo, hay ciertas ocasiones donde pueden dejarlo solo durante unos minutos. Aunque muchos no se hacen problema en que alguien lo haya agarrado, existen algunos que no toleran que revisen su información personal.

Si tú formas parte de este grupo, te gustará saber que existe un método que permite descubrir qué persona agarró tu celular sin permiso y trató de desbloquearlo. No podrá mentir, ya que tu teléfono inteligente le tomará una fotografía, sin que se dé cuenta. ¿Quieres saber cómo?

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, existe una aplicación llamada WTMP que se encuentra disponible en Play Store que permite tener esta útil función en tu teléfono. Por el momento, este software está disponible en Android, pero no es iPhone.

Los desarrolladores de esta aplicación, la empresa MidnightDev, señalan que WTMP requiere ciertos permisos para funcionar correctamente, como tener acceso a la cámara de tu celular. Asimismo, destacan que el equipo debe tener una cámara frontal, algo que la mayoría posee.

¿Cómo funciona WTMP?

Ingresa a Play Store y descarga la aplicación.

Una vez instalada, tenemos que otorgarle los permisos correspondientes

Eso sería todo. Una vez activada, WTMP registrará qué desconocidos han cogido tu smartphone

De acuerdo a la publicación, basta que un desconocido ingrese una clave o patrón de seguridad incorrecto para que la cámara frontal de tu smartphone se active y le tome una fotografía. Una de sus desventajas es que, al funcionar en segundo plano, puede consumir la batería del equipo.

Entre sus principales características, los usuarios de WTMP pueden tener acceso a un reporte que no solo les revelas las imágenes de todas las personas que intentaron revisar su smartphone, si no que también se detalla el día y la hora exacta en que trataron de hacerlo.