Honor Magic 4 Pro: lo bueno y lo malo del nuevo teléfono que carga su batería en 30 minutos

A mediados de junio, Honor realizó un evento en Perú para presentar su nuevo smartphone premium. Estamos hablando del Honor Magic 4 Pro, un celular que se ha vuelto muy popular debido a que tiene varias características destacables, como una increíble cámara trasera llamada ‘Ojo de la Musa’, su resistencia al agua, una carga ultrarrápida, etc. ¿Vale la pena adquirirlo?

Tuvimos la oportunidad de probar el Honor Magic 4 Pro durante unas semanas y en esta reseña podrás conocer nuestra experiencia usando este equipo. De igual manera, detallaremos los puntos positivos y negativos que hayamos en este teléfono de gama alta que, por el momento, solo se encuentra disponible en color cyan a un precio sugerido de S/ 4.599.

Presentación y diseño

Al igual que otros equipos premium, el Magic 4 Pro de Honor viene en una caja de cartón de color negro que, en la parte frontal y lateral, nos detalla el nombre del producto y algunas de sus especificaciones técnicas. Una vez que abrimos el empaque, quedamos frente al celular que está acompañado de un cable de datos tipo C, un cargador y varios accesorios.

En cuanto a diseño, la parte trasera está hecha de cristal y parece un espejo, el problema es que tus huellas digitales se marcarán mucho, así que tendrás que limpiarlo constantemente con un paño de microfibra u otra tela muy suave. Para evitar este problema, también puedes usar la funda de silicona transparente que viene de regalo o adquirir una de tu gusto.

En lo que respecta al tamaño, tiene medidas muy similares a otros teléfonos premium que he probado en los últimos meses (163,6 mm de alto, 74,7 mm de ancho x 9,15 mm de espesor). Sin embargo, debo señalar que lo sentí un poco más pesado de lo normal (215 gramos), aunque te llegas a acostumbrar, conforme pasas tiempo utilizándolo.

Aunque el equipo no posea un puerto jack de 3.5 mm para audífonos en la parte baja, si posee una bandeja para la tarjeta SIM, un micrófono, un puerto USB tipo C y un altavoz. En el lateral derecho encontramos los clásicos botones de volumen y los botones de encendido y apagado que se encuentran a una distancia bastante perfecta, ni muy abajo, ni muy arriba.

Pantalla

Una de las características más importantes del Honor Magic 4 Pro es su increíble pantalla AMOLED de 6,81 pulgadas que tiene unos bordes curvos. Si bien la resolución máxima (2848 x 1312 píxeles) vendrá desactivada, considero que la resolución que posee por defecto es más que suficiente para un uso cotidiano, aunque la elección dependerá de ti.

Sobre la tasa de refresco, el nuevo teléfono premium de Honor posee una frecuencia de actualización máxima de 120 Hz que debes activar de forma manual. Sin embargo, debes tener presente que, al habilitar esta mejora, esto repercutirá de forma negativa en la autonomía del equipo, es decir, la batería te va a durar menos tiempo del normal.

El smartphone cuenta con un brillo máximo de 1.000 nits que te permitirá visualizar la pantalla sin ningún problema, aunque te encuentres en un lugar con una intensa luz solar. Vale resaltar que este brillo es automático, así que se reducirá cuando te encuentres en interiores; de esa forma, también te ayuda a ahorrar un poco de batería.

Resolución de pantalla y tasa de refresco del equipo. Foto: Juan José López Cuya / La República

Otra de las funciones más interesantes del Magic 4 Pro de Honor es su modo eBook, que es ideal para los amantes de la lectura, ya que da la impresión de que estás leyendo en un Kindle. De igual manera, el equipo cuenta con un modo oscuro y un modo llamado ‘Descanso visual’, que reduce la luz azul que emite la pantalla con el objetivo de no cansar tu vista.

El teléfono cuenta con un modo oscuro. Foto: Juan José López Cuya / La República

Durante las semanas que estuve probando el equipo lo utilice para ver contenido en Disney Plus, Amazon Prime Video, YouTube, TikTok y otras plataformas. Tras esta experiencia, debo reconocer que la calidad de imagen fue excelente. Solo tuve problemas con Netflix, que no se pudo descargar, ya que Play Store me decía que no era compatible con el equipo.

Seguridad

El Honor Magic 4 Pro cuenta con reconocimiento facial 3D, que es mucho más seguro que el de otras marcas. Para registrar tu rostro, no solo tendrás que mirar fijamente la cámara frontal, también tendrás que girar la cabeza en varias direcciones hasta completar el proceso. Una vez que lo hayas terminado, podrás desbloquear el equipo tan solo mirándolo.

Este reconocimiento facial 3D es bastante útil, incluso de noche o en condiciones de poca luz podrá reconocer tu rostro y desbloquear de forma rápida el celular. Sin embargo, existe un problema, el cual surge cuando estás usando mascarilla: en estos casos no podrás usar esta función, lo recomendable es emplear la huella digital.

Otras marcas como Xiaomi o Motorola están apostando por un lector de huellas lateral que también sirva como botón de encendido y apagado. En el caso de Honor no es así, ya que este sensor se encuentra ubicado en la pantalla, y debo reconocer que funciona muy bien, aunque debes asegurarte de tener siempre las manos secas.

El celular posee un sensor de huellas en la pantalla y un reconocimiento facial 3D. Foto: Juan José López Cuya / La República

Rendimiento y batería

Gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 y sus 8 GB, el teléfono creado por Honor no presentó problemas de rendimiento con las redes sociales más populares: Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, entre otras. En lo que respecta a los juegos, con Pokémon GO, Free Fire y Contra Returns todo marchó de maravillas, pero con Stumble Guys (clon de Fall Guys) sí noté varios problemas.

En lo que respecta al espacio de almacenamiento, el Honor Magic 4 Pro cuenta con una memoria interna de 256 GB que, desde mi punto de vista, es más que suficiente para guardar tus fotografías y videos favoritos. Durante las semanas que estuve probándolo, ni siquiera llegue a la quinta parte del total, así que puedes despreocuparte por este detalle.

Sobre la autonomía, el smartphone viene con una batería de 4.600 mAh que tiene un rendimiento variable. Cuando usaba el equipo de forma constante (para ver videos, jugar o estar en redes sociales), su batería duraba unas 6 a 7 horas; sin embargo, si lo empleaba de vez en cuando, podía llegar hasta las 9 o 10 de la noche, considerando que a las 7.00 a. m. estaba cargado al 100%.

Afortunadamente, el teléfono viene con un cargador de carga ultrarrápida (100 W) que permite llenar la batería (de 0 a 100%) en unos 30 a 35 minutos. Por lo general, los equipos con este tipo de cargas se suelen calentar en el proceso; sin embargo, esto no ocurre con el Honor Magic 4 Pro, que se mantiene con una temperatura normal.

Fotografía

El ‘Ojo de la Musa’, como Honor ha bautizado a la cámara trasera del Honor Magic 4 Pro, posee tres sensores importantes. El lente principal es de 50 megapíxeles, tiene un ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 120 grados y una cámara telefoto periscópica de 64 MP, la cual tiene un zoom óptico de 3,5 aumentos y un zoom digital de hasta 100 aumentos.

Las tomas realizadas durante el día son simplemente espectaculares y destacan por ofrecer unos colores muy vivos y una gran nitidez. Si no tienes mucho espacio para retroceder y quieres ampliar la toma o deseas fotografiar un inmenso paisaje, tienes que recurrir al lente ultra gran angular que funciona también para los videos.

Este equipo también permite fotografiar objetos que se encuentran en lugares muy alejados; sin embargo, para obtener mejores resultados, lo ideal es utilizar un trípode que mantenga fija la cámara. Asimismo, resaltar que a medida que vas subiendo el zoom, habrá más presencia de ruido fotográfico en la imagen que deseas capturar.

Ojo de la musa del Honor Magic 4 Pro. Foto: Juan José López Cuya / La República

El Honor Magic 4 Pro no solo toma excelentes fotografías durante el día, también lo hace en las noches. Si deseas obtener imágenes con un mejor resultado, lo recomendable es utilizar el modo nocturno; sin embargo, debes tener presente que al utilizarlo se tardará unos segundos adicionales en hacer las tomas.

Si eres fanático de los selfies, debes saber que el smartphone cuenta con una doble cámara frontal compuesta por un sensor de 12 MP y un lente ToF 3D. Gracias a estas cámaras puedes mejorar tus autorretratos, ya que puedes ampliar la toma (gran angular) o activar el modo retrato, es decir, fotos con efecto bokeh o fondo desenfocado.

Finalmente, resaltar que el Magic 4 Pro de Honor posee un modo profesional, cámara lenta, cámara rápida, foto panorámica y una función muy útil llamada multivideo, que permite grabar un video usando dos cámaras al mismo tiempo. Esto es ideal para creadores de contenido que desean mostrar su reacción de lo que están filmando.