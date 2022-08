¿No te gusta la animación de carga de tu celular? Así puedes tener a Gokú haciendo la Genkidama

Los smartphone modernos, sean Android o iPhone, cuentan con su propia animación de carga, la cual aparece cuando conectas el equipo a un tomacorriente. Por lo general, esta característica no se puede cambiar, ya que solo algunas marcas (como Xiaomi) permiten que sus usuarios puedan elegir otra de las que ofrecen.

La principal ventaja de que los celulares tengan animaciones de carga es que las personas pueden visualizar información importante de este proceso. Además de apreciar el nivel de carga de la batería, en algunos casos pueden conocer la velocidad de carga, el tiempo que falta para llenarla al 100%, entre otros datos.

Si no estás contento con la animación de carga de tu celular o te gustaría probar otras, pero tu smartphone no posee esta opción, te interesará saber que existe un truco que permite descargar otras. Lamentablemente, este método solo sirve en dispositivos Android; en caso tengas un iPhone, no podrás ponerlo en práctica.

Para tener la animación de carga de Gokú haciendo la Genkidama (o de otras temáticas) es necesario instalar una aplicación llamada Pika! Charging Show, que puedes encontrar, de forma gratuita, en la Play Store. Una vez instalada, deberás darles algunos permisos para que pueda funcionar de forma correcta en tu celular.

¿Cómo cambiar la animación de carga de tu teléfono?

Ingresa a Pika! Charging Show y selecciona la opción ‘animación de carga’. Aparecerán varias categorías, tienes que entrar a animación gratuita Ahí verás todas las opciones disponibles, entre ellas la de Gokú haciendo la Genkidama Solo escógela y procede a configurarla. Por ejemplo, puedes elegir su duración (de 5 segundos a 3 minutos)

Eso sería todo. Ahora cada vez que cargues tu celular verás a este personaje creado por Akira Toriyama. Ten en cuenta que algunas animaciones son de paga, es decir, debes comprar la versión premium para acceder a ellas, aunque también puedes ver varios anuncios y te premiarán con algunas animaciones premium.