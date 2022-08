¿Cómo resaltar los párrafos de los libros PDF que estás leyendo en tu teléfono?

A muchas personas les gusta resaltar las partes más importantes de los textos que están leyendo. Lamentablemente, esta es una práctica que solo puede hacerse con libros o separatas en físico, ya que las versiones digitales (PDF) que visualizas en un smartphone o tablet no lo permiten.

En la actualidad, la mayoría de teléfonos inteligentes, sea Android o iPhone, poseen una app nativa para leer los archivos en PDF. El problema es que estos softwares predeterminados no permiten que los usuarios realicen cambios en los textos, es decir, no es posible resaltar, subrayar, anotar ideas, etc.

Afortunadamente, existen varias aplicaciones desarrolladas por terceros que sí posibilitan la modificación de los documentos PDF desde un smartphone o tablet. Por lo general, estos programas no ocupan mucho espacio y son bastante fáciles de utilizar; entre los más populares se encuentra PDF Viewer & Book Reader.

Según detalla Andro4all, un portal especializado en tecnología, esta aplicación se puede descargar desde Play Store y es considerada una de las mejores, ya que no solo permite leer archivos PDF sin la presencia de molestos anuncios, sino también puedes editarlos, es decir, podrás subrayar, resaltar o ejecutar cualquier otra acción disponible.

Otras ventajas de la aplicación PDF Viewer & Book Reader, además de ser gratuita, es que puede descomprimir archivos ZIP y cuenta con un modo de lectura oscuro, que es ideal para leer por las noches, ya que no cansará tu vista. Vale resaltar que también posee una versión premium con más funciones.

Adicionalmente, existen otras aplicaciones similares que permiten también editar nuestros libros en PDF. Entre ellas tenemos PDF Reader, Max PDF Editar y Convertidor, Adobe Acrobat Reader para PDF, PDF-Expert, PDFelement, Write on PDF, ezPDF Reader PDF Annotate Form. Todas están en Play Store.