¿Qué hacer si no puedo ver y contestar una llamada entrante?

Aunque, en la actualidad, en un teléfono móvil podemos acceder a nuestras redes sociales y ver videos de todo tipo, la función principal de los smartphones es realizar y recibir llamadas para comunicarnos con amigos, familiares o compañeros del trabajo. Por tal motivo, puede resultar frustrante cuando un error en el celular nos impide ver y contestar una urgente.

Si bien no es muy frecuente, puede suceder que, cuando recibimos una llamada, escuchamos el sonido del ringtone o de vibración, pero en la pantalla del smartphone no aparece la notificación que nos permite contestarla. Ante esta situación, es necesario saber qué ocurre y cómo solucionarlo. Aquí te lo explicamos

Reiniciar el teléfono

Aunque parezca el método más simple, reiniciar el celular casi siempre resuelve algún error ocurrido en el sistema del equipo. Para hacerlo, solo debes presionar sobre el botón lateral del dispositivo y elegir la opción ‘Reiniciar’.

Borrar la caché del teléfono

Otra acción que puede solucionar el problema de las notificaciones de las llamadas entrantes es borrar la caché de la aplicación. Puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Ingresa a Ajustes del teléfono.

Desplázate a General > Aplicaciones y notificaciones.

Da clic sobre la app Teléfono y luego en almacenamiento.

Pulsa sobre limpiar caché y reinicia el móvil para ver si el problema persiste.

Si el percance sigue produciéndose, pulsa sobre borrar datos y reinicia el celular para ver si el problema continúa.

Habilitar las notificaciones de llamadas entrantes

El método más efectivo para solucionar el error de la notificación de la llamada entrante. Si bien están activadas por defecto en todos los móviles, puede suceder que una aplicación de terceros haya generado este cambio en la configuración del dispositivo. Para resolver este percance, sigue estas instrucciones:

Accede a los ajustes del teléfono

Dirígete a Ajustes > Aplicaciones y notificaciones

Busca la aplicación Teléfono

En la opción Notificaciones y activa el interruptor.

¿Deberías dejar encendido el router wi-fi de tu casa durante todo el día?

¿Debes apagar tu router? Pese a que no lo creas, es una de las preguntas más frecuentes que la mayoría de usuarios se han hecho, esto debido a que mucha gente suele dejarlo encendido todo el día. No obstante, también hay quienes lo apagan para que consuma menos energía o porque creen que de ese modo los extraños no se infiltrarán en la señal. ¿Cuál es lo correcto? Te lo diremos.

Evidentemente, el router forma parte del consumo de luz del hogar, aunque es poco a comparación de otros electrodomésticos. Además, hay que considerar que estos equipos están diseñados para estar activos siempre y en casi cualquier circunstancia y algunos modelos duran por años sin que los manipules.

Existe un amplio debate sobre este tema, si es peor para el router la tensión de los componentes al apagarlo y prenderlo o que siempre permanezca encendido. Sin embargo, lo recomendable es mantenerlo activo en general, incluso todo el día si es indispensable, aunque puede que haya ocasiones en las que sea necesario darle de baja por unas horas.