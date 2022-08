¿Es bueno o malo dejar cargando tu celular toda la noche?

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta muy importante de nuestro día a día para mantenernos comunicados, acceder a nuestras redes sociales, ver videos o jugar mientras estamos camino a casa o al trabajo. Por ello, es de vital importancia tener nuestro smartphone cargado, por lo que muchos usuarios tienen la costumbre de dejar cargando su celular toda la noche. Sin embargo, muchos se preguntan si esta acción es bueno o malo para nuestro dispositivo. Aquí te resolvemos tus dudas.

Aunque en la actualidad existen teléfonos con carga rápida de 120 W, que cargan el móvil al 100% en solo 15 o 20 minutos, todavía la mayoría de usuarios cuentan con dispositivos que necesitan varias horas para hacerlo. Por tal motivo, suelen dejar conectado su celular al enchufe mientras duermen. A continuación, te detallaremos qué ocurre en esta situación.

¿Qué pasa si dejo cargando mi teléfono toda la noche?

Los teléfonos más modernos ya pueden dosificar la energía debido a sus funcionalidades de inteligencia artificial y por las baterías de ion de litio que integran, lo cual origina que el dispositivo deje de cargarse cuando está al 100%.

No obstante, el portal especializado ProAndroid advierte que algunos teléfonos sí pueden sobrecalentarse al momento. En esa situación, lo recomendable es no dejarlo cargando toda la noche para no afectar su rendimiento.

Asimismo, debes saber que dejar el móvil cargando mientras duermes no afectará su autonomía. Es más probable que otros componentes del smartphone se queden obsoletos antes de que la batería muera por completo.

Sin embargo, la situación podría cambiar si utilizas un cargador de dudosa calidad o en mal estado. Un mal funcionamiento del cargador no solo podría ocasionar un cortocircuito si lo usas para cargar tu celular durante varias horas en la noche, sino que también podría dañar seriamente al smartphone.

¿Cómo cargar mi teléfono de manera correcta?

Varios estudios y expertos consideran que cargar nuestro smartphone no solo es cuestión de conectar nuestro cargador al primer tomacorriente que encontremos, ya que consideran que hay ciertas recomendaciones que podemos tomar en cuenta.