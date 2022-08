Los 10 trucos para ahorrar megas o datos que tu operador no quiere que sepas

Cuando compramos un smartphone es lógico que contratemos un plan de internet de cualquier operador móvil nacional para acceder a nuestras redes sociales, como ver videos en TikTok, subir fotos a Instagram, hacer publicaciones en Facebook o chatear desde WhatsApp. Sin embargo, si somos activos en estas plataformas por mucho tiempo, es casi un hecho que nuestros datos se acabarán en cuestión de días. Si te pasa, te contamos cómo puedes ahorrar tus megas con estos 10 trucos.

Afortunadamente, estos trucos para ahorrar megas funcionan en teléfonos Android y iPhone; además, no será necesario descargar aplicaciones extrañas ya que se trata de realizar algunas configuraciones. ¿Sabes cómo hacerlo? Te explicamos.

10 trucos para ahorrar megas o datos en iPhone y Android

1.- Desactiva la subida de archivos automática

Generalmente, acostumbramos a habilitar la subida automática de fotos, videos y otros archivos que almacenamos en nuestro smartphone a la nube de nuestro sistema operativo o a Google Drive, pero esto solo hará que gastemos nuestros megas mucho más rápido. Lo recomendable es activar la opción manual para que el teléfono guarde nuestros archivos cuando esté conectado a una red Wi-Fi.

2.- Actualiza tus apps a través de una conexión Wi-Fi

Si no cuentas con un plan ilimitado, lo que debes hacer es configurar tu smartphone para que las actualizaciones de aplicativos se realicen utilizando la red Wi-Fi de tu casa, por ejemplo.

Para iOS

Ingresa a los ajustes > App Store > desactiva la casillas “Actualizaciones de Apps” y “Descargas automáticas”.

Para Android

Ve a la tienda de Google Play > Ajustes > Actualizar automáticamente > Actualizar aplicaciones automáticamente solo a través de Wi-Fi.

3.- Precarga de streaming en YouTube

Si quieres escuchar el último álbum de tu artista favorito en YouTube sin gastar tus megas, lo que puedes hacer es utilizar la opción Reproducción offline. Esta consiste en descargar todo el playlist para disfrutar todos los temas sin conexión. Así que cuando estés conectado a una red Wi-Fi, aprovecha en conseguir toda la música que quieras a tu iPhone y Android para reproducirla luego.

4.- Restringir el uso de datos en segundo plano

Es común que tengamos aplicaciones activas en segundo plano que, por lo general, consumen tus datos. Para evitarlo, puedes ingresar a los Ajustes > Uso de datos. Al hacerlo, se te mostrarán dos gráficas que indican la cantidad de megas utilizados en apps en primer plano (cuando las estás usando) y cuánto en segundo plano (cuando no están activas).

Si tienes un Android, te recomendamos detectar cuáles son las apps en segundo plano que más megas consumen para marcar la opción “Restringir datos de referencia”. En el caso de iPhone, lo que puedes hacer es ingresar a Configuración > Datos Celular y desactivar qué apps no utilizarán tus datos (contactos, notas, calendario y más).

5.- Descargar ficheros solo con Wi-Fi

En Android

Los teléfonos Android vienen —por default— con la opción de descargar fotos, videos o documentos de manera automática. Esto puedes configurarlo para hacerlo de forma manual y así ahorrar tus megas.

En iOS

Los dispositivos móviles de Apple (iPhone e iPad) cuentan con una opción para limitar la sincronización del correo y aplicaciones desde el apartado de Configuración, luego presiona sobre el ícono de tu usuario, pulsa en iCloud y desactiva iCloud Drive.

6.- Caché de mapas antes de viajar

Si bien es cierto que Google Maps o Mapas (aplicación de iOS) es nuestro principal aliado cuando nos vamos de viaje, lo recomendable es descargarlos con una red Wi-Fi, así ahorrarás tus megas y evitarás tener problemas de conexión en determinadas zonas sin señal o sin mapa.

7.- Ajustar sincronización de las cuentas

Por si no lo sabías, tu smartphone envía señales con tus datos a los servidores para saber si tienes nuevas notificaciones. Es gracias a ello que vemos nuevos correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o reacciones en nuestras historias de Instagram.

Para Android y iOS

Entonces, si quieres ahorrar la batería de tu equipo y, al mismo tiempo tus datos, te recomendamos desactivar esta sincronización en las aplicaciones que no usas con mucha frecuencia desde el apartado de Configuración o Ajustes, según tu equipo.

9.- Función ‘compresión de datos’

Con Chrome beta

Si eres de los que está buscando información en todo el momento desde el teléfono, es posible que lo hagas desde el navegador Chrome. La idea es comprimir todos los datos de la web en la nube antes de que estos sean enviados a tu teléfono, de tal manera que se reducirá el consumo de megas que descargarás mientras navegas.

10.- Desinstala aplicaciones

En App Store y Google Play hay infinidad de aplicaciones gratuitas que, por algún motivo, decidimos descargar e instalar en el smartphone, aun sabiendo que no las vamos a utilizar frecuentemente. Si tienes alguna de ellas en el móvil, lo recomendable es desinstalarlas para que no consuman datos en segundo plano y no ocupen espacio en la memoria del equipo.