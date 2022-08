¿La batería de tu celular dura poco? Así puedes aumentar la autonomía de tu Android o iPhone

Con el pasar de los años, la autonomía de los teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone, empieza a disminuir, esto debido a la degradación de la batería. Para solucionar este problema, la mayoría de personas acude a un especialista para cambiar ese componente defectuoso, aunque otros optan por comprar un nuevo smartphone.

Pese a que ambas soluciones son las más efectivas, no son nada económicas. En la actualidad, cambiar la batería de tu celular puede costarte una buena suma de dinero, sobre todo si esta pieza de reemplazo es original. Tan alta suele ser la cifra que muchas personas prefieren migrar a otro equipo y vender (o regalar) el viejo.

Si tu teléfono está sufriendo problemas de autonomía, pero no tienes presupuesto para cambiar la batería o comprarte otro, no te preocupes, ya que puedes hacer algunos ajustes en la configuración para que no tengas que estar cargando tu smartphone tan seguido. Aquí te vamos a detallar los cambios más importantes.

1. No uses el brillo al máximo

La pantalla es el principal causante de que la batería de tu teléfono se agote con rapidez, sobre todo si el brillo está elevado. Lo aconsejable es mantenerlo en un nivel bajo, especialmente cuando estamos en interiores. Solo lo aumentaremos cuanto queramos usar el celular en la calle y no visualicemos bien las imágenes.

2. Reduce la tasa de refresco

Algunos celulares vienen con pantallas que tienen altas tasas de refresco, lo cual permite ver las imágenes más fluidas. El problema con esta opción, que suele venir desactivada por defecto, es que tiende a drenar la batería con una mayor rapidez.

3. Apaga funciones que no estás usando

Un error bastante frecuente entre los usuarios de smartphone es que mantienen activado el GPS, bluetooth, entre otras funciones, así no las estén utilizando. Lo mismo ocurre con los datos móviles y el Wi-Fi; si estás empleando uno, desactiva el otro.

4. Desactiva actualizaciones automáticas

A la mayoría de personas les gusta tener la última versión de sus aplicaciones favoritas y por eso suelen activar las actualizaciones automáticas en su teléfono. Sin embargo, esta práctica provoca un gasto de energía innecesario que afectará la autonomía de tu equipo.

5. Revisa aplicaciones problemáticas

Algunas aplicaciones pueden estar consumiendo demasiada batería, así que ingresa a los ajustes de tu smartphone y revisa que no haya apps problemáticas. En caso de haberla, procede a desinstalarla, si no la utilizas mucho.