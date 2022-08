Moto G200: lo bueno y lo malo del teléfono premium de Motorola que puede volverse una PC

En 2021 tuvimos la oportunidad de probar el Moto G100, el primer teléfono de Motorola que venía con Ready For, una tecnología que permitía convertir el equipo en una consola de videojuegos, una PC de escritorio, entre otras experiencias. Recientemente, hemos estado testeando al sucesor de este smartphone, estamos hablando del Moto G200 5G. ¿Qué tan diferente es?

Una de las principales diferencias que encontré entre el Moto G200 5G y el Moto G100 es que el modelo más reciente tiene una versión mejorada de la tecnología Ready For. Ya no es necesario que el celular esté conectado a un Smart TV o monitor a través de un cable, ahora pueden vincularse de forma inalámbrica, lo que provocará que la batería no se agote tan rápido.

En la siguiente reseña, vamos a detallar las principales funciones de este nuevo smartphone presentado por Motorola. Asimismo, indicaremos los puntos positivos y negativos que hemos encontrado durante el periodo de prueba. Este equipo pertenece a la gama alta y está disponible en color morado mirage a un precio regular de S/ 2.699,00.

Presentación y diseño

La caja del Moto G200 5G es bastante grande, esto, debido a que contiene dos cajas más pequeñas en su interior. En la primera encontramos al teléfono inteligente y sus principales accesorios (cargador de 33 W y cable USB tipo C), mientras que en la segunda tenemos un cable HDMI para conectarlo a una televisión o monitor y disfrutar de la tecnología Ready For.

Pese a que es un teléfono bastante grande (168,07 mm de alto, 75,53 mm de ancho y 8,89 mm de grosor) es mucho más liviano (202 gramos) que su antecesor, el cual pesaba 207 gramos. La parte trasera es de plástico; sin embargo, tiene un acabado metalizado bastante elegante que evita que nuestras huellas digitales se queden marcadas.

En cuanto al diseño, uno de los principales atractivos del Moto G200 5G es que cuenta con un sensor de huellas lateral que también funciona como botón de encendido y apagado. Lo que no me terminó de convencer es que no trae puerto jack de 3.5 mm para audífonos y el botón de Google Assistant (ubicado en el lateral izquierdo) es innecesario y en ocasiones molesto.

Pantalla

En lo que respecta a la pantalla, el Moto G200 5G mejoró bastante respecto a su antecesor. Pese a no ser OLED, sino una pantalla IPS/LCD, ofrece una experiencia muy satisfactoria. Ello, gracias a su gran tamaño (6,8 pulgadas), su resolución FullHD+ y su tasa de refresco de 144 Hz que ofrece una imagen más fluida, aunque tienes que activarla, ya que viene deshabilitada por defecto.

La pantalla del Moto G100 tenía un detalle al que me costó llegar a acostumbrarme y es que contaba con dos agujeros en la esquina superior izquierda que albergaban las cámaras frontales, una de ellas gran angular. Afortunadamente, la versión actual solo cuenta con un orificio para la cámara selfie, que pasa desapercibido más fácilmente, sobre todo si ves videos en full view.

Durante el tiempo de prueba, utilice el Moto G200 5G para ver videos de YouTube, TikTok, así como plataformas de streaming como Netflix o Disney Plus y quedé bastante satisfecho con la calidad de las imágenes. Aunque este atractivo se aprecia mejor en interiores, también puedes disfrutarlo cuando estás en exteriores, en días con mucho brillo solar.

Por defecto, los últimos teléfonos lanzados por Motorola vienen con la navegación por gestos activada; es decir, no tienen los tres botones de navegación en la parte baja de la pantalla. Aunque son fáciles de aprender, si no te llegas a acostumbrar, no te preocupes, ya que puedes entrar a los ajustes y habilitar esos botones.

El equipo tiene una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución FullHD+. Foto: Juan José López Cuya / La República

Seguridad

Además del clásico patrón de seguridad o contraseña, el Moto G200 5G cuenta con un lector de huellas digitales que se encuentra ubicado en la parte lateral del equipo. Creo que es un acierto incluir este sensor en esa zona y no en la pantalla, ya que permite desbloquear el teléfono de forma más rápida y sencilla, aunque debes asegurarte de secar bien tus manos.

El nuevo smartphone de Motorola también cuenta con reconocimiento facial, el cual tendremos que configurar una vez que tengamos el dispositivo operativo. Esta característica funciona bastante bien durante el día o en ambientes iluminados; sin embargo, tarda demasiado (o a veces no reconoce) cuando estás en un sitio con nula iluminación. En estos casos, es mejor usar tu huella.

Adicionalmente, el terminal cuenta con la función Smart Lock que lo desbloquea de forma automática, siempre y cuando se encuentre cerca de un dispositivo de confianza. Por ejemplo, un altavoz inteligente, un smartwatch, entre otros. Si estás lejos de estos aparatos, esta función se desactivará automáticamente.

El smartphone posee un sensor de huellas lateral y reconocimiento facial. Foto: Juan José López Cuya / La República

Rendimiento y batería

Gracias a su procesador Snapdragon 888+ y sus 8 GB de RAM, el Moto G200 5G es un teléfono que anduvo bastante fluido y que en ningún momento mostró problema de rendimiento. Así que no tendrás inconvenientes al momento de utilizarlo para redes sociales como Facebook, WhatsApp o Instagram, o para juegos como Pokémon GO, Asphalt 9, Free Fire, entre otros que he probado.

Hablando de los videojuegos, el teléfono premium de Motorola reconoce cuando ingresas a este tipo de aplicaciones y activa una opción llamada GameTime que permite mejorar tu experiencia ofreciéndote algunas herramientas para que nadie te pueda molestar como el bloqueo de llamadas o de notificaciones.

Tiene varias opciones que te ayudarán con tus juegos favoritos. Foto: Juan José López Cuya / La República

De igual manera, la función GameTime permite mejorar el rendimiento, hacer capturas de pantalla (en foto y video), cambiar la sensibilidad al tacto, incluso cuenta con un atajo para que el usuario pueda hacer una transmisión en Twitch del videojuego que está jugando. Esta última característica puede serte muy útil si deseas empezar a hacer streaming.

En lo que respecta a la autonomía, el Moto G200 cuenta con una batería de 5.000 mA/h que no dura tanto como hubiera esperado. En un día de uso constante, vas a tener que cargarlo en la tarde, alrededor de las 3.00 p. m. o 4.00 p. m.; sin embargo, si lo utilizas para tareas más específicas, si puedes llegar a la noche sin problemas.

Sobre la carga rápida, este equipo de Motorola viene con un cargador de 33W que, pese a no ser tan potente como los de otras marcas, si llega a sentirse esa velocidad. Para pasar de 0% a 100%, tienes que esperar alrededor de una hora y media; no obstante, con unos 10 minutos de carga es posible utilizar el celular durante algunas horas.

Fotografía

La cámara frontal del Moto G200 es de 16 megapíxeles y toma unas excelentes fotografías, incluso de noche. Una de las opciones más útiles que tiene el equipo se llama selfie grupal y permite ampliar la toma en los autorretratos. También es posible que utilices la función de fondo desenfocado con este lente ubicado en la parte superior de la pantalla.

Por su parte, la triple cámara trasera está compuesta por un lente principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 13 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Para tener fotografías con la calidad máxima posible, lo recomendable es elegir la opción Ultra-Res y no el modo de foto predeterminada.

Si lo que buscas es mejorar tus fotos nocturnas, entonces es necesario que utilices su función Night Vision que mejora considerablemente las imágenes captadas de noche. Otras opciones interesantes del Moto G200 5G es su modo retrato, modo pro, cámara lenta, cámara rápida y captura doble que permite grabar videos usando dos cámaras al mismo tiempo, ideal para hacer videoreacciones.

El Moto G200 5G cuenta con una triple cámara trasera. Foto: Juan José López Cuya / La República

Ready For

Como mencionamos al principio, el Ready For del Moto G200 5G es ampliamente superior al de su antecesor, ya que no necesita que lo conectes a través de un cable, puedes hacerlo de forma inalámbrica. No solo te permite conectar un Smart TV al equipo, sino también un mouse, un teclado bluetooth o un mando de juego para mejorar la experiencia.

La plataforma tiene cuatro opciones, la primera es PC de escritorio y nos muestra una interfaz muy parecida a Windows. Con ella podremos escribir documentos en Google Doc, responder nuestros correos de Gmail, entre otras aplicaciones que tengamos instaladas, todo como si estuviéramos usando una computadora.

La segunda función se llama Juegos y, como su nombre lo indica, permite que visualicemos nuestro videojuego favorito en pantalla grande. Si eres fanático de los shooters como Free Fire o Fortnite, puedes utilizar esta opción para ver tus partidas en una pantalla más grande, incluso si vinculas un mando de PlayStation o Xbox mejorarás aún más tu experiencia.

Así lucen las experiencias que ofrece el Ready For. Foto: Juan José López Cuya / La República

La tercera opción se llama TV y nos permite disfrutar de nuestras plataformas de streaming favoritas en una pantalla grande. Por ejemplo, si te encuentras de viaje, ya no tienes que abrir tu cuenta de Netflix en la televisión del hotel, bastará con usar Ready For y podrás ingresar a todas las apps que hayas instalado en el teléfono inteligente.

Finalmente, la última experiencia del Ready For es el chat de video y sirve para cuando hagas videollamadas con tus amigos a través de Google Meet, Zoom, entre otras plataformas. Tiene una opción bastante interesante, desactivada por defecto, que te permitirá estar siempre en el cuadro, aunque te muevas por algún motivo.