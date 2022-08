¿Cómo reconocer si un número de teléfono que te llama es spam y qué hacer para bloquearlo?

Son miles los usuarios quienes recientemente han reportado a través de sus redes sociales que reciben a diario constantes llamadas de desconocidos en sus teléfonos. Se trata de una modalidad que muchas empresas utilizan para promocionarse y se ha vuelto muy invasiva. Además, los bancos ya comenzaron a usar el mismo método para los cobros y sus promociones. Para ello, te mostraremos cuáles son los números telefónicos con más reportes de spam y qué puedes hacer para bloquearlos.

El smartphone es en la actualidad una herramienta casi indispensable para comunicarse y entretenerse desde las redes sociales. Sin embargo, también puede ser tedioso el recibir llamadas no deseadas con tanta frecuencia, ya sea para vender un producto o informar sobre una promoción. Y aunque has brindado respuestas negativas, como el clásico “no estoy interesado”, no dejas de recibir llamadas spam.

Si estás cansado de recibir llamadas problemáticas, pero no quieres desconfiar de números extraños, porque simplemente podrían ser personas que conozcas y no las has agregado, debes saber que la herramienta NoPhoneSpam identificó que los teléfonos que empiezan con “905″ forman parte de dicha tendencia negativa de acoso. No obstante, son más los dígitos que conforman la lista que deberías evitar y los observarás a continuación:

No es recomendable usar Truecaller porque podría arriesgar los datos de los usuarios. Foto: captura de NoPhoneSpam

¿Cómo bloquear las llamadas no deseadas?

Antes de mencionarte cómo puedes bloquear a los números indeseados, debes saber que parte de la problemática que te afecta surge porque puedes haber instalado Truecaller, el misma que accede a los datos de sus usuarios y los comparte con terceros. Una solución sería que borres el servicio, pero de persistir con el inconveniente entonces sigue estas indicaciones para evitar el contacto frecuente de operadoras o bancos: