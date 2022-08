Las fallas de los celulares que deben ser solucionadas para evitar que se malogren por completo

Al igual que otros dispositivos, los celulares están expuestos a una gran variedad de problemas que pueden alterar su buen uso, los cuales pueden surgir a partir de golpes del equipo, acceso a links dañados o errores de fábrica.

Si bien es cierto que la gran mayoría de estos fallos tienen reparo, existen algunos errores que, si no llegan a ser solucionados rápidamente, pueden empeorar el sistema interno del teléfono y provocar que se malogren por completo.

En esta nota, te daremos algunos casos que debes tomar en cuenta para que tu celular no se vea perjudicado y sea reparado lo antes posible.

Teléfono no puede prenderse

Iniciamos el listado con la que posiblemente sea la razón más común entre los usuarios que portan celulares con fallos, pues el que no encienda un teléfono es indicio de que algo mal en el sistema interno y no en la batería del equipo. Entre los principales motivos, puede tratarse de un malware, aunque no se descarta la opción de que el botón para prender el móvil este malogrado.

Sistema operativo no ejecuta aplicaciones

Si has instalado una app y esta no puede abrirse, el principal motivo puede ser un fallo en el sistema operativo, lo cual significa que el teléfono viene presentando errores y fallas que impiden la ejecución de ciertos software. Es recomendable realizar un rápido reseteo del dispositivo y llevarlo a un técnico posteriormente.

El celular se reinicia constantemente

Este es uno de los casos más reportados por los usuarios, pues en ocasiones sus dispositivos se reinician sin motivo alguno, aunque en realidad la razón sí podría ser la misma en la mayoría de casos, pues cuando el móvil se apaga y prende varias veces, es señal de que la configuración interna del equipo esté dañada.

Fallos de origen desconocido

Cuando se adquiere un celular, es probable que el problema provenga de un error de fábrica, principalmente en el hardware que impide avanzar en las operaciones del teléfono. Es necesario que se comunique con la compañía distribuidora para solucionar el fallo.

¿Qué celulares tienen los procesadores más potentes de todo el mundo?

Samsung Galaxy S22 Ultra

Reconocido como uno de los mejores modelos de gama alta de la marca surcoreana, el Galaxy S22 dejó de lado los procesadores Exynos para dar pase a un nueva fase de la línea Qualcomm, precisamente el Octa Core que es capaz de lograr hasta 2,99 GHz, lo cual le permite tener una potencia abrumadora para jugar y acceder a contenido multimedia.

Xiaomi 12

Por medio del procesador Snapdragon 778G GPU Adreno 642L, este dispositivo móvil es uno de los modelos con mejor rendimiento, ya que su calidad de video y adaptabilidad es envidiada por otras marcas. En este caso, se hace mención al modelo original, pues también está el Xiaomi 12 Pro, el cual tiene el mismo CPU, pero tiene mejores detalles adicionales.

OnePlus 10 Pro

Además de su carga rápida de a 80W y su pantalla AMOLED a 120 Hz, el OnePlus 10 Pro cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, que se caracteriza por ser el más poderoso de la marca china hasta el momento. Puede que este sea el equipo menos conocido del listado, pero es uno de los preferidos en el bloque asiático.

POCO F4 GT

Finalmente, una de las marcas que recién se ha posicionado entre las tops del mercado también se posiciona en este listado, puesto que el F4 GT de POCO dispone del procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Adreno 730, que es uno de los más potentes hasta la fecha en todo el mundo. Cabe resaltar que, dentro de las opciones mencionadas, esta tiene mayor oferta en el precio.