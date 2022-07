¿Qué celulares tienen los procesadores más potentes de todo el mundo?

A nivel internacional, los dispositivos móviles que más abundan son los que tienen sistema operativo Android, también conocidos como smartphones, los cuales ahora destacan por tener algunas partes mejor desarrolladas que su competencia.

Dicho esto, hoy en día un elemento clave de los teléfonos es el procesador que trae consigo, pues es el componente que garantiza la velocidad de un equipo, como también su rendimiento frente a las distintas aplicaciones y programas que posee.

El mercado de celulares está repleto de buenas opciones, no obstante, algunos modelos de ciertas compañías sobresalen frente a los demás por ciertas especificaciones. Aquí te presentaremos aquellos que tienen los procesadores más potentes actualmente.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Reconocido como uno de los mejores modelos de gama alta de la marca surcoreana, el Galaxy S22 dejó de lado los procesadores Exynos para dar pase a un nueva fase de la línea Qualcomm, precisamente el Octa Core que es capaz de lograr hasta 2,99 GHz, lo cual le permite tener una potencia abrumadora para jugar y acceder a contenido multimedia.

Xiaomi 12

Por medio del procesador Snapdragon 778G GPU Adreno 642L, este dispositivo móvil es uno de los modelos con mejor rendimiento, ya que su calidad de video y adaptabilidad es envidiada por otras marcas. En este caso, se hace mención al modelo original, pues también está el Xiaomi 12 Pro, el cual tiene el mismo CPU, pero tiene mejores detalles adicionales.

OnePlus 10 Pro

Además de su carga rápida de a 80W y su pantalla AMOLED a 120 Hz, el OnePlus 10 Pro cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, que se caracteriza por ser el más poderoso de la marca china hasta el momento. Puede que este sea el equipo menos conocido del listado, pero es uno de los preferidos en el bloque asiático.

POCO F4 GT

Finalmente, una de las marcas que recién se ha posicionado entre las tops del mercado también se posiciona en este listado, puesto que el F4 GT de POCO dispone del procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Adreno 730, que es uno de los más potentes hasta la fecha en todo el mundo. Cabe resaltar que, dentro de las opciones mencionadas, esta tiene mayor oferta en el precio.

¿Quieres cuidar al máximo el cable de tu celular? Sigue estos trucos y soluciones

Refuerzo con resorte de lapicero

Este un truco casero que muy pocas personas conocen, el cual consiste en enrollar el resorte que viene dentro de los lapiceros o que uno puede tener a la mano en su casa para que sirva como una capa de soporte frente a posibles roces o golpes duros.

También se puede usar otras cosas como sorbetes, hoja de papel o cinta adhesiva.

Cable reforzado

En caso no quieras reforzar el cable con trucos caseros, puedes hacerlos con componentes oficiales que ya vienen mejorados con envolturas más resistentes, los cuales garantiza una mejor protección.

Enrollar el cable correctamente

Enrollar de la mala práctica es una de las prácticas que más malogran los cables, puesto que, al doblarse en formas no adecuadas, tan solo se genera que la parte interna del cable se vea afectada sin poder verlo. Es sugerible envolver haciendo círculos, pero sin ejercer la más mínima tensión posible.

No estirarlo

Finalmente, el hecho de que un cable sea largo, no significa que este deba ser estirado al máximo para llegar a distancias no cercanas, pues puede provocar que el cable se alargue tanto que se rompa, o, peor aún, que la parte que conecta al interruptor genere un cortocircuito.

Los celulares que resaltaron por una característica pero no eran tan buenos

BlackBerry

Iniciamos la lista con el celular que llegó a consolidar su marca como un modelo de celular. Si ahora reconocemos a los teléfonos como smartphones o iPhone, antes los BlackBerry también eran como un tipo de equipo propio.

Principalmente, relució frente a las demás opciones por presentar un teclado completo, tal como lo tienen las computadoras, con el que el usuario tenía a su disposición una infinidad de funciones y herramientas. Aunque un factor que le jugó en contra fue la falta de actualizaciones.

Sony Ericsson W300

Sony no logró triunfar en la industria de teléfonos, principalmente porque apostó por otros rubros en los que tenía mejores resultados, como los videojuegos; sin embargo, su modelo W300 de la línea Ericsson fue de los que más ventas logró en todo el mundo, sobre todo por su auténtico diseño con tapa y, además, su buen reproductor de música que tenía para su temporada.

A pesar de ello, se quedaba corto en otras características, empezando por su cámara, la cual tan solo lograba captar 1.3 megapíxeles. De hecho, su almacenamiento era muy pobre. Su última presentación tenía 2 GB de memoria disponible.

Nokia 5300

“Si no tuviste este celular, no tuviste infancia”, podrían decir miles de usuarios en todo el mundo respecto a este equipo de Nokia, el cual se caracterizaba por su capacidad para levantar sus teclas principales para abrir la parte con el teclado de números, lo cual permitía que el móvil pueda ser más pequeño de lo usual y no ocupe mucho espacio.

Sin dudas, este equipo lanzado en 2006 fue una de las grandes sensaciones del nuevo milenio, aunque no era tan bueno como muchos pueden creer, pues, si bien era de los más usados para enviar información vía infrarrojo, esta modalidad demora mucho a comparación de otros equipos.

Nextel

Finalmente, el listado lo acaba uno de los dispositivos móviles que más triunfó en su momento, pero que ahora sería prácticamente obsoleto para la tecnología que poseen los celulares actuales.

Nadie puede negar la efectividad e inmediatez que había para comunicarse mediante equipos Nextel, ya que bastaba con apretar dos botones y ya podías hablar con otra persona como si fuera un Woki Toki; sin embargo, no ofrecía otra opción además de las llamadas, incluso los mensajes de texto tenían un proceso que quitaban mucho tiempo y que solo funcionaban entre los teléfonos de la misma empresa.