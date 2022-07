Los celulares que resaltaron por una característica pero no eran tan buenos

A lo largo de la historia, los usuarios han sido testigos de cómo los celulares han ido evolucionando, principalmente a favor de las necesidades y funciones que se requieren para ejecutar diferentes tareas y actividades.

Hay ciertos modelos de teléfonos que trascendieron con los años, consolidándose frente a su competencia a tal punto de ser los más vendidos a nivel internacional. Sin embargo, algunos de ellos no eran tan buenos como uno puede creer. Como dice el dicho, cantidad no es calidad.

Aquí te presentaremos algunos de los celulares que fueron un boom de su época, pero que en realidad no tenían grandes especificaciones a comparación de los equipos actuales.

BlackBerry

Iniciamos la lista con el celular que llegó a consolidar su marca como un modelo de celular. Si ahora reconocemos a los teléfonos como smartphones o iPhone, antes los BlackBerry también eran como un tipo de equipo propio.

Principalmente, relució frente a las demás opciones por presentar un teclado completo, tal como lo tienen las computadoras, con el que el usuario tenía a su disposición una infinidad de funciones y herramientas. Aunque un factor que le jugó en contra fue la falta de actualizaciones.

Sony Ericsson W300

Sony no logró triunfar en la industria de teléfonos, principalmente porque apostó por otros rubros en los que tenía mejores resultados, como los videojuegos; sin embargo, su modelo W300 de la línea Ericsson fue de los que más ventas logró en todo el mundo, sobre todo por su auténtico diseño con tapa y, además, su buen reproductor de música que tenía para su temporada.

A pesar de ello, se quedaba corto en otras características, empezando por su cámara, la cual tan solo lograba captar 1.3 megapíxeles. De hecho, su almacenamiento era muy pobre. Su última presentación tenía 2 GB de memoria disponible.

Nokia 5300

“Si no tuviste este celular, no tuviste infancia”, podrían decir miles de usuarios en todo el mundo respecto a este equipo de Nokia, el cual se caracterizaba por su capacidad para levantar sus teclas principales para abrir la parte con el teclado de números, lo cual permitía que el móvil pueda ser más pequeño de lo usual y no ocupe mucho espacio.

Sin dudas, este equipo lanzado en 2006 fue una de las grandes sensaciones del nuevo milenio, aunque no era tan bueno como muchos pueden creer, pues, si bien era de los más usados para enviar información vía infrarrojo, esta modalidad demora mucho a comparación de otros equipos.

Nextel

Finalmente, el listado lo acaba uno de los dispositivos móviles que más triunfó en su momento, pero que ahora sería prácticamente obsoleto para la tecnología que poseen los celulares actuales.

Nadie puede negar la efectividad e inmediatez que había para comunicarse mediante equipos Nextel, ya que bastaba con apretar dos botones y ya podías hablar con otra persona como si fuera un Woki Toki; sin embargo, no ofrecía otra opción además de las llamadas, incluso los mensajes de texto tenían un proceso que quitaban mucho tiempo y que solo funcionaban entre los teléfonos de la misma empresa.