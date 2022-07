¿Cómo buscar y encontrar WiFi gratis desde mi celular en cualquier lugar?

El internet se ha convertido en una característica imprescindible en nuestro día, ya que, a través de él, podemos conectarnos a la web y a los diferentes programas que requieren de la red.

Los dispositivos móviles pueden acceder a internet por medio del WiFi, que da la opción de conectarse desde una red inalámbrica de banda ancha para que el usuario pueda realizar las diferentes tareas virtuales que disponga. No obstante, muy pocas —por no decir casi ninguna— de estas redes son gratuitas, pues no es tan común que se compartan a público abierto una señal.

A pesar de ello, existe un truco para poder buscar y encontrar rápidamente redes WiFi que sean de libre acceso, y, lo mejor de todo, es que se puede realizar desde cualquier lugar. El método se realiza con algunas apps disponibles en las tiendas virtuales de Android y iOS, pero aquí te presentaremos las mejores opciones.

WiFi Finder – WiFi Map

Esta aplicación es una de las más populares, debido a que permite acceder a sus funciones sin necesidad de estar conectado a los datos móviles del dispositivo. Dicho esto, es una gran opción para aquellas personas que buscan internet cuando están de viaje y no identifican fácilmente algún punto de WiFi.

WiFi Map: Find Internet, VPN

Si bien no es la opción más conocida, actualmente esta app cuenta con más de 50 millones de descargas y muchas críticas positivas, pues su comunidad afirma que no solo permite encontrar redes gratuitas, sino que también se puede usar para acceder a mapas sin conexión y comprobar la velocidad de las redes.

WiFi Master – segura y rápida

A diferencia de las otras opciones, este aplicativo permite encontrar todas las redes que hay cerca y lejos del usuario, para poder conectarte incluso sin contraseña, aunque es necesario mencionar que su proceso de búsqueda puede demorar. En el caso de que se tenga la disposición de esperar, esta es una buena alternativa.

WiFi Internet Gratis Buscador

Finalmente, esta app detecta de manera automática las redes WiFi gratis, públicas o mal aseguradas con conexión a Internet, para que tu celular se conecte inmediatamente a ellas. Asimismo, la plataforma ofrece los detalles de seguridad de la red y cuenta con medición de señal altamente sensible, para que solo recomiende aquellas que estén en mejor rango.