¿Qué puedes hacer con un teléfono Android que no es posible si tienes un iPhone?

La rivalidad que existe entre Android y iPhone es algo de nunca acabar, sobre todo por los usuarios que suelen presumir las nuevas funciones que añadió su compañía favorita. Aunque cada dispositivo tiene lo suyo, lo cierto es que hay varias características que solo están presentes en uno de los dos.

Según detalla Computer Hoy, existen varias funciones que son exclusivas para los usuarios de teléfonos Android, es decir, que las personas con un iPhone no pueden realizar. Por ejemplo, no es posible conectar un celular desarrollado por Apple a una memoria USB para revisar lo que hay en su interior.

Gracias a la tecnología OTG, los usuarios de Android pueden conectar un USB a sus celulares mediante un cable especial. Ese mismo adaptador también hace posible vincular un mouse de computadora o un teclado, algo que es imposible para los dueños de un iPhone.

De acuerdo a la publicación, otra de las ventajas que los dispositivos de Google brindan es que permite tener varias copias de la misma aplicación, es decir, puedes clonar ciertas apps (como WhatsApp, por ejemplo) para tener dos cuentas al mismo tiempo.

Asimismo, los dispositivos que funcionan con Android te permiten abrir una o más cuentas de Google de forma rápida y sencilla. Basta con crear una e iniciar sesión con tu correo electrónico de Gmail para que tengas acceso a Google Fotos, Google Drive, entre otros servicios de la compañía.

La función ‘always on display’, que presentan algunos teléfonos Android es otra de las características que no tienen los iPhone, al menos por el momento, ya que se rumorea que Apple la incluirá en el iPhone 14. Gracias a esta opción, podrás ver cierta información (hora, nivel de batería, etc.) aunque la pantalla esté apagada.

Finalmente, también es bueno hablar de la personalización del equipo. En la actualidad, los usuarios de Android pueden instalar launchers que cambian la interfaz de su teléfono y que también permite modificar las apps de inicio o la cuadrícula para que salgan menos íconos, algo que en iPhone no es posible.