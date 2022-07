¿Por qué no es recomendable que utilices tu teléfono mientras está cargando?

Uno de los mitos tecnológicos más frecuentes que circulan en las redes sociales afirma que usar tu smartphone mientras está cargando puede ser peligroso, ya que la batería podría explotar y causarte lesiones, así como también generar un incendio. ¿Qué tan cierto es? Aquí te vamos a revelar el misterio.

Según detalla La Vanguardia, las baterías de los celulares antiguos eran más propensas a dañarse o sobrecalentarse si el usuario usaba su equipo mientras estaba conectado a la corriente. Sin embargo, dicha práctica no es tan perjudicial en las baterías actuales que están hechas de litio.

Pese a que la batería de tu smartphone no explotará por utilizarla mientras está cargando, no es recomendable hacerlo, al menos no muy seguido. Esto, debido a que estarás provocando que este componente se degrade más rápido, es decir, que tu celular termine perdiendo autonomía.

Otra de las desventajas de emplear el teléfono mientras está conectado es que la carga tardará más de la cuenta. No importa que tu celular tenga carga ultrarápida, al hacer esto estamos utilizando la energía que se está acumulando en la batería o quitándole la que está entrando.

Vale resaltar que, la velocidad de carga dependerá mucho de la tarea que estás realizando. Si usas el teléfono para enviar un mensaje, esto no consume muchos recursos; sin embargo, eso cambia si estás jugando algún juego, bajando archivos, viendo videos de YouTube o TikTok, entre otras acciones que gastan más energía.

Asimismo, es aconsejable tener siempre un cargador original, ya que los piratas no regulan bien la cantidad de energía que recibe tu smartphone, lo que provocará daños en poco tiempo. De igual manera, es mejor evitar dejar el equipo en lugares con altas temperaturas (bajo el sol, dentro del auto), puesto que eso es dañino para la batería.