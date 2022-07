¿Cómo evitar los mensajes spam en mi teléfono?

Los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta necesaria de comunicación y de entretenimiento en nuestro día a día. En este sentido, es normal que, en algún momento, recibamos mensajes spam, que no solamente son molestos, sino que, en muchos casos, se tratan de una estafa de ciberdelincuentes. Para eludir esta situación, es necesario conocer los métodos que nos permitirán evitarlos.

Los mensajes spam son aquellos no solicitados y no deseados. Por lo general, no vienen de otro teléfono, sino que se envían desde una computadora a tu móvil mediante una dirección de correo electrónico o una cuenta de mensajería instantánea.

Asimismo, debido a que se mandan en línea, son baratos y los estafadores pueden remitirlos fácilmente. Muchas veces, este tipo de textos son utilizados para infectar los celulares de malware a través de falsos links y así robar información de los usuarios. Por ello, nunca debes responderlos y, mucho menos, dar clic en la dirección que recibiste. A continuación, te diremos cómo puedes obviarlos.

No dar tu número en sitios web desconocidos

A menudo, los formularios en línea nos solicitan revelar números de celular. Tampoco debes darlo en páginas webs desconocidas. Este tipo de sitios pueden usar tu información para enviarte publicidad, malware o llenarte de spam.

Asimismo, debes saber que, si necesitas dar una línea en una plataforma que realmente requieres y no cuentas con una secundaria o de prepago a la que puedas recurrir, entonces usa un servicio de números virtuales.

Bloquear números desconocidos

Otra de las acciones que podemos realizar en nuestro smartphone para dejar de recibir spam es bloquear contactos desconocidos de los cuales hemos recibido este tipo de mensajes. Las instrucciones exactas para hacerlo pueden variar según el fabricante de tu dispositivo, el modelo y el sistema operativo.

En ocasiones no tendrás que seguir la ruta completa, ya que desde el propio SMS te aparecerá arriba una opción, que es la de indicar si no es spam o marcarlo como no deseado.

Activar el filtro spam

Google ha mejorado de manera constante su sistema operativo que incluyen a la aplicación Mensajes. En este sentido, debes saber que desde esta app podemos activar el filtro spam que te ayudará a evitar estos SMS de publicidad y de estafas. Para hacerlo, sigue estos pasos: