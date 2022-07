¿Cómo copiar las fotos, videos o música de tu USB a un celular sin usar una computadora?

Transferir archivos de una memoria USB a un celular es algo bastante sencillo, siempre y cuando tengas una computadora. Solo conectas ambos dispositivos a una PC o laptop y procedes a copiar las imágenes, videos, músicas, entre otros tipos de documentos que hayas almacenado en el pendrive.

El problema surge cuando no tenemos una computadora cerca y queremos tener acceso a la información guardada en el USB. Aunque no lo creas, existe un método que permite a los usuarios de teléfonos Android transferir los archivos de un pendrive de forma directa; sin embargo, hay un requisito.

Según detalla Xataka, para que puedas revisar una memoria USB desde tu celular, este tiene que ser compatible con la tecnología OTG. Si no sabes este dato, no te preocupes, ya que puedes ingresar a Google Play Store y descargar una app llamada USB OTG Checker. ¿Qué cosa hace?

Una vez instalada, esta aplicación revisará si tu dispositivo móvil es compatible con la tecnología OTG. En caso aparezca un check de color verde, eso significa que sí podrás ver los archivos de un memoria USB desde tu celular. Si sale una “X” roja, entonces no podrás emplear este método.

¿Cómo conectar el USB al teléfono?

Luego de haber verificado que tu smartphone sea compatible con esta tecnología, lo siguiente que deberás hacer es comprar un cable USB OTG que servirá para enlazar ambos dispositivos. En un lado, conectarás la memoria USB. En tanto, en el otro, el puerto de tu celular.

Dicho adaptador se puede encontrar en la mayoría de tiendas que venden celulares. Incluso, en sitios de compras por internet.

Gracias a él, no solo podrás ver archivos, además te permitirá copiarlos, eliminarlos, editarlos, etc. Vale resaltar que esta práctica consumirá más batería de lo normal, así que no tardes mucho.