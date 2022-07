El truco para transmitir gratis la pantalla de tu celular en tu computadora

Los dispositivos están repletos de atajos que facilitan la experiencia del usuario a la hora de estudiar, trabajar, o realizar alguna actividad. Tal como sucede con los celulares, las computadoras poseen algunos trucos que pueden reemplazar a una herramienta virtual, ya sea porque es mejor o por la potencia de su rendimiento.

Uno de los apartados que muy pocos conocen es el de transmisión, el cual consiste en poder mostrar la pantalla de un equipo en otro aún más sofisticado. Por ejemplo, algunas aplicaciones dan la posibilidad de transmitir de un teléfono a una PC.

En pocas palabras, la app detecta los dispositivos para poder relacionarlos entre sí, sin necesidad de cables ni enlaces físicos. Esta sincronización permite que tanto el audio como el video del celular se pueden transmitir en tiempo real en otra pantalla. A continuación, te explicamos los pasos que debes seguir para poder concretar este útil truco.

Cómo transmitir gratis la pantalla de tu celular en tu PC:

Lo primero que debes hacer es descargar Airdroid Cast en tu computadora o Mac, y también en tu celular, ya sea Android o iOS.

Ya con la app instalada en ambos dispositivos, se deberá abrir el apartado de conexión de pantalla, el cual se sincroniza con el escaneo de código QR.

Finalmente, quedará esperar unos segundos para que se enlacen los equipos a través del código numérico que viene bajo el QR, aunque esta última opción es la más sencilla y rápida.

Y listo. El método es bastante sencillo y rápido.

¿Cómo transferir fotos, videos o música de tu USB a un teléfono sin utilizar una computadora?

l problema surge cuando no tenemos una computadora cerca y queremos tener acceso a la información guardada en el USB. Aunque no lo creas, existe un método que permite a los usuarios de teléfonos Android transferir los archivos de un pendrive de forma directa; sin embargo, hay un requisito.

Según detalla Xataka, para que puedas revisar una memoria USB desde tu celular, este tiene que ser compatible con la tecnología OTG. Si no sabes este dato, no te preocupes, ya que puedes ingresar a Google Play Store y descargar una app llamada USB OTG Checker. ¿Qué cosa hace?

Una vez instalada, esta aplicación revisará si tu dispositivo móvil es compatible con la tecnología OTG. En caso aparezca un check de color verde, eso significa que sí podrás ver los archivos de un memoria USB desde tu celular. Si sale una “X” roja, entonces no podrás emplear este método.

¿Cómo conectar el USB al teléfono?

Luego de haber verificado que tu smartphone sea compatible con esta tecnología, lo siguiente que deberás hacer es comprar un cable USB OTG que servirá para enlazar ambos dispositivos. En un lado, conectarás la memoria USB. En tanto, en el otro, el puerto de tu celular.

Dicho adaptador se puede encontrar en la mayoría de tiendas que venden celulares. Incluso, en sitios de compras por internet.

Gracias a él, no solo podrás ver archivos, además te permitirá copiarlos, eliminarlos, editarlos, etc. Vale resaltar que esta práctica consumirá más batería de lo normal, así que no tardes mucho.