Android está trabajando en una función especial que podría salvar las vidas de sus usuarios

Desde sus inicios, Android siempre se ha caracterizado por ser un sistema operativo muy versátil y ofrecer muchas opciones de apps para los internautas. Actualmente, en pleno 2022, este software, desarrollado por Google, ha vuelto a sorprender a los usuarios con la noticia de una función que puede salvaguardar la vida de aquellas personas que se encuentren dentro de un accidente vehicular de alto riesgo.

Se trata de una función que está disponible en los Google Pixel, desde aproximadamente un año atrás, y que se va a extender para muchos otros dispositivos que compartan el sistema.

Con esta alternativa, no tendrás que hacer nada, llegará en una actualización y se configurará por sí sola, por lo que no necesitarás de alguna aplicación de terceros ni nada parecido.

PUEDES VER: WhatsApp añade más emojis para las reacciones a los mensajes

¿Cómo funciona el sistema de alerta frente a un accidente de tránsito?

Gracias a los sensores y micrófonos, el dispositivo es capaz de saber si has sufrido un accidente con el coche. Si el equipo considera que estás en riesgo, realizará una llamada de aviso que suena fuerte para que respondas si estás bien o necesitas ayuda. Si no contestas, el teléfono llamará a las autoridades pertinentes y les comunicará que has tenido una emergencia en la dirección que señala el smarthphone.

Eso sí, se espera que haya limitaciones de hardware, pues la opción necesita unos requisitos mínimos para poder funcionar correctamente. Es posible que los móviles Android más antiguos no consigan dicha característica. Todo será cuestión de tiempo, hasta que esta medida llegue y podamos probarla.