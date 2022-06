¿Por qué en algunos Android no aparece la app de Netflix en Play Store y cómo arreglarlo?

Un problema bastante común que enfrentan los usuarios de Netflix, sobre todo aquellos que tienen dispositivos Android, es que no pueden encontrar la aplicación publicada en Google Play Store; es decir, no son capaces de disfrutar del contenido de esta plataforma de streaming. ¿A qué se debe esto?

Según detalla Xataka, los fabricantes —como Samsung, Xiaomi, Motorola, entre otros— deben obtener una certificación que garantice que sus equipos puedan reproducir y guardar las películas o series de la plataforma. Solo después de conseguirla, se tendrá acceso a la descarga de la app.

Así, los usuarios de teléfonos inteligentes que no están certificados no encontrarán la aplicación de Netflix en Google Play Store. En caso de que algún contacto (que sí tiene acceso) te pase el link directo de la app, verás un mensaje que te indica que tu dispositivo móvil no es compatible.

¿Cómo solucionar este problema?

De acuerdo a la publicación, la única alternativa es descargar el instalador de Netflix desde una página de terceros como APK Mirror. A diferencia de otras similares, esta web se caracteriza por verificar que las aplicaciones estén libres de algún código malicioso que infecte los celulares.

Una vez que bajes el APK de Netflix, podrás instalarlo en tu smartphone. Ahora basta con iniciar sesión con tu cuenta y podrás tener acceso a todo el catálogo de esta plataforma de streaming. Sin embargo, ten en cuenta que el contenido no está en HD, solo en calidad estándar SD.

Ciertos teléfonos pueden recibir la certificación meses después de que empiecen a comercializarse. Esto quiere decir que, más adelante, la aplicación de Netflix aparecerá en Google Play Store y podrás tener acceso a las actualizaciones o contenido en alta definición.