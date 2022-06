¿Por qué siempre debes revisar que el puerto de carga de tu celular esté limpio?

Los problemas de carga suelen ser bastante frecuentes para los usuarios de teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone. Por lo general, esta falla suele ser arreglada por técnicos especialistas, sobre todo si se trata de algún desperfecto interno; sin embargo, hay ocasiones donde podemos solucionarla nosotros mismos.

Aunque no lo creas, existen muchas razones del por qué los smartphone no cargan correctamente. Una de ellas se debe a que el puerto de carga de tu celular (que puede ser USB tipo C, micro USB o Lightning) está demasiado sucio, algo que es completamente normal, sobre todo si llevas años con el dispositivo.

Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, siempre es bueno revisar el puerto de carga de tu smartphone para sacar la suciedad que pueda haberse acumulado. Si no logras visualizar correctamente el interior, puedes apoyarte usando la luz de una linterna. ¿Con qué hacer la limpieza?

De acuerdo a la publicación, debes evitar utilizar clips de metal, agujas u otro objeto puntiagudo de metal, debido a que podrías dañar el puerto de carga. Lo más recomendable para hacer la limpieza de este conector es emplear un pequeño palillo de madera, como los de fósforo.

Ten en cuenta que la suciedad se compacta cada vez que introduces el cable de tu cargador, por lo que vas a tener que limpiar varias veces hasta que esté completamente libre, pero hazlo con mucho cuidado, ya que así evitarás que se dañe el puerto de carga y tengas que llevarlo a un técnico para que lo cambie.