Apple: ¿qué pasará con los iPhone que no puedan actualizar su sistema operativo a iOS 16?

Hace algunos días, Apple presentó iOS 16, el nuevo sistema operativo para sus teléfonos inteligentes que llega cargado de varias novedades. Aunque este software fue bien recibido por la mayoría de usuarios, hubo algunos que se preocuparon, ya que ciertos modelos de iPhone no serán compatibles. ¿Qué sucederá con ellos?

Según detalla Applesfera, un portal especializado en productos de la manzana, el iPhone 7, iPhone 6S, entre otros celulares más antiguos, no podrán actualizar su sistema operativo a iOS 16.

Sin embargo, eso no quiere decir que dichos teléfonos se vuelvan inservibles, tampoco que Apple los vaya a dejar de lado.

De acuerdo a la publicación, los usuarios que tengan un iPhone 7 (u otro equipos vintage) todavía tendrán la posibilidad de acceder a la confirmada iOS 15.6. De igual manera, es posible que Apple lance pequeñas actualizaciones (iOS 15.6.1 o iOS 15.6.2) que reparen ciertos problemas de seguridad o bugs.

¿Funcionarán las aplicaciones en iPhone 7 o anteriores?

Que un iPhone no sea compatible con iOS 16 no quiere decir que tus aplicaciones favoritas dejarán de funcionar. Esto, siempre y cuando los desarrolladores así lo decidan. Por ejemplo, los usuarios de iPhone 5 y iPhone 5C no pueden utilizar WhatsApp, ya que Meta no está dando soporte a los dispositivos con iOS 10 o iOS 11.

Si de todas maneras quieres tener un iPhone con iOS 16, la única opción será adquirir un modelo más reciente, puede ser nuevo o de segunda mano. Sin embargo, evita adquirir el iPhone 8, ya que lo más probable es que este sea el siguiente celular de Apple en pertenecer a la lista de equipos incompatibles.