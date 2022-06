¿El lector de huellas de tu celular presenta fallos? Sigue estos consejos y recomendaciones

Actualmente, los modelos de celulares se caracterizan por contar sí o sí con ciertos elementos que mejoran la experiencia durante su uso. El sensor de huellas dactilar es uno de estos apartados que se ha vuelto imprescindible para los dispositivos móviles, ya que, además de facilitar el acceso al sistema de cada teléfono, puede servir como una barrera de seguridad.

No obstante, como toda herramienta, también puede existir fallos, y este lector no se queda atrás, puesto que en ocasiones se ha ‘trabado’ o presentado problemas para poder utilizarse. En caso que te funcione mal, puedes aplicar las siguientes soluciones y recomendaciones.

¿Cómo solucionar este problema?

Revisa la configuración

Si tienes un celular Android, puede que la capa de personalización este configurada con ciertas limitaciones. Si deseas mantenerlo en el formato clásico, sigue estos pasos.

Ingresa a los Ajustes o Configuraciones de tu smartphone.

Luego, selecciona el apartado de Seguridad, donde tendrás que buscar la opción de Huella digital, y poner tu PIN o clave.

Ahí, deberás eliminar las que tenías registradas, para luego configurar desde cero todo y revisar qué formato está teniendo.

Tan solo bastará con activar la función Lector y poner de nuevo tu huella.

Y listo. El reconocimiento de la huella digital debería estar en orden.

Añade más de una huella

Es posible que el lector no reconozca una única huella, por lo que, para evitar inconvenientes, ten una configuración adicional para poder ingresar otro de tus dedos en este apartado. Es recomendable que sea de la misma mano y que recuerdes bien cuál será para que no pruebas con los demás.

Coloca bien el dedo

Puede sonar obvio o incluso absurdo, pero lo cierto es que un gran número de usuarios no ingresa bien su huella digital en el teléfono, provocando que el sensor no capte bien las líneas distintivas de la yema del dedo y no se llegue a desbloquear la seguridad del móvil.

Recomendaciones