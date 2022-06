¿Cómo borrar la caché de mi teléfono para mejorar su rendimiento?

Todos los teléfonos Android sin excepción almacenan en su interior la conocida memoria caché. Aunque este tipo de almacenamiento nos ofrece muchas posibilidades y ventajas, pocos usuarios saben para qué sirve y por qué debemos borrarla cada cierto tiempo. En los siguientes párrafos te lo explicamos.

¿Qué es la memoria caché?

Este tipo de memoria contiene datos almacenados temporales en el teléfono cuando usamos aplicaciones en nuestro smartphone. Este tipo de archivos sirven para que las aplicaciones vayan más rápido al no tener que generar o descargar de nuevo todos los archivos y datos que necesita cada vez que abrimos una aplicación.

Sin la existencia del almacenamiento caché, el espacio del teléfono quedaría reducido a la memoria RAM del dispositivo. Es decir, tendríamos que iniciar sesión en nuestras redes sociales, correos u otras páginas de manera diaria, incluso tendríamos que elegir el idioma del sistema.

Gracias a este tipo de respaldo acumulado en el teléfono móvil, el equipo ya no tendrá que volver a realizar procesos que ya conoce, también ahorra recursos, tiempo y energía en el smartphone.

¿Por qué es necesario borrar la memoria caché?

Con el paso de los meses, los datos almacenados en la caché de nuestro smartphone pueden superar el gigabyte de almacenamiento. Por ello, es recomendable hacer una limpieza de manera periódica para liberar espacio.

Si borramos el almacenamiento caché de nuestro teléfono no pasa nada, no perdemos nuestras fotos ni nuestras cuentas, perfiles, publicaciones, reproducciones, playlist, sesiones abiertas, etc.

Asimismo, lo recomendable es borrar esta memoria de acceso rápido de aplicaciones que usamos mucho, como Instagram, WhatsApp, YouTube, Spotify, entre otras.

Un beneficio adicional de borrar la memoria caché en el smartphone es que eliminar este tipo de espacio puede significar la solución a diferentes problemas que pueden ocurrir en los teléfonos móviles. También es un recurso habitual para resolver errores en los dispositivos, mejorar su rendimiento y aumentar la velocidad.

¿Cómo borrar la memoria caché en mi teléfono?

La configuración de nuestro dispositivo Android nos permite borrar la caché de cada aplicación desde los ajustes sin tener que instalar aplicaciones de terceros, solo debes seguir los siguientes pasos: