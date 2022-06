¿No puedes abrir enlaces en tu smartphone? Este útil y sencillo truco es la solución

Hoy en día, existen diversas herramientas y elementos virtuales que no todos los usuarios dominan. Por ejemplo, los enlaces pueden dar un dolor de cabeza para algunas personas, puesto que, en ocasiones, estos pueden contener algún tipo de virus extraño, lo cual representaría una gran amenaza para los dispositivos móviles.

En tanto, los populares links no siempre tienen que traer malwares o fallas para interrumpir la experiencia de una persona en su celular, sino que también pueden estar bloqueados, a tal punto de nunca abrirse por ningún motivo.

En la mayoría de casos, esto ocurre porque el enlace está afectado y el propio sistema del equipo no permite acceder al contenido; no obstante, en algunos teléfonos Android la configuración no da esta opción a todos los links. En esta nota te explicaremos cuál es la solución para este problema, por medio de una guía sencilla.

¿Qué hacer cuando un smartphone no quiere abrir enlaces?

Lo primero que debes hacer es ingresar a los Ajustes o Configuraciones de tu celular con sistema operativo Android. Este apartado está representado por un ícono de una rueda

Luego, selecciona la pestaña denominada Aplicaciones, donde encontrarás también la opción Elegir aplicaciones predeterminadas

Ahí, habrá una sección llamada Abrir enlaces, la cual puede tener otra denominación de acuerdo el modelo de smartphone que uno posea. Si no está con ese nombre, también puedes ubicarla con el título Abrir forma predeterminada

Finalmente, podrás revisar en un solo lugar todas las aplicaciones que tienes en tu móvil, para que elijas la que no te permite abrir los enlaces

Y listo. Tan solo bastará que hayas dado permiso a la app para que dé acceso a la apertura de estos enlaces.

Smartphone: estas son las funciones que albergará iOS y que no están en ningún Android

Fotos directas a los álbumes compartidos

Los álbumes compartidos no son ninguna novedad, ni en IOS ni en Android. Lo que sí es muy interesante es la nueva función de IOS 16 para la cámara. Ahora, los internautas podrán seleccionar si quieren que las fotografías se compartan en un álbum compartido (con familia o amigos) automáticamente después de realizarlas.

Edición de mensajes enviados

Apple ha actualizado iMessage para que los mensajes que se envían puedan ser editados. La aplicación de mensajería instantánea que más se utiliza en Android es WhatsApp, por lo que no estaría nada mal que copiase esta función. Lo bueno es que ya hay rumores de que WhatsApp está trabajando en esta función.

Utilizar la cámara del móvil como Webcam

La pandemia y el teletrabajo han hecho que iOS 16 permita una integración sencilla entre los iPhone y los Mac para mejorar la calidad de las videollamadas. Ahora es posible utilizar la cámara trasera del iPhone como una webcam en una videollamada. Todo de forma sencilla y sin complicaciones. Esto se podrá realizar con un accesorio del que se espera que esté a la venta.

Widgets en la pantalla de bloqueo

Ahora, iOS permite integrar widgets en la pantalla de bloqueo para consultarlos e interactuar con ellos. Es algo muy interesante que —esperemos— Android podría retomar. Sí, el sistema operativo de Google ya incluyó widgets en la pantalla de bloqueo durante un tiempo, algo que dejó de permitir sin previo aviso.